La casa in fiamme: iniziate le riprese del nuovo film di Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana con Margherita Buy
La casa in fiamme: iniziate le riprese del nuovo film di Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana con Margherita Buy

Daniela Catelli

Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana hanno iniziato le riprese del loro nuovo film, La casa in fiamme, con Margherita Buy, Fabrizio Bentivoglio, Barbara Chichiarelli, Antonio Bannò e Francesco Di Leva.

Sono iniziate ieri le riprese del film La casa in fiamme, per la regia di Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, prodotto da Wildside, società del gruppo Fremantle, da Eliofilm e da PiperFilm. Il cast corale è composto da attori premiati (nella foto di Paolo Cirie) come Margherita Buy, Fabrizio Bentivoglio, Barbara Chichiarelli, Antonio Bannò, Anita Caprioli, Arianna Di Claudio e con Francesco Di Leva. La sceneggiatura è stata scritta da Giuseppe G. Stasi e Renato Sannio.

La casa in fiamme: la trama

Durante un weekend in quella che un tempo è stata la casa del cuore, una famiglia non più felice e ormai divisa si confronta con la realtà. Il pretesto è la vendita della villa al mare, ma la convivenza forzata - tra genitori, figli, nipoti e congiunti - scoprirà antiche ferite mai rimarginate. Solo grazie a eventi tragicomici, i nostri saranno costretti a svelare sentimenti e verità mai venuti a galla prima. La casa in fiamme racconta con ironia le contraddizioni di una famiglia imperfetta, sempre in bilico tra rancore e una speranza di riconciliazione. Sempre in bilico tra tragedia e commedia. Come la vita.

Prodotto da Sonia Rovai con Claudio Falconi per Wildside, società del gruppo Fremantle, da Ariens Damsi per Eliofilm, e da Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli per PiperFilm, che lo distribuirà al cinema in Italia. PiperPlay ne curerà le vendite internazionali. Le riprese si svolgeranno per circa sei settimane tra la Calabria, in collaborazione con Fondazione Calabria Film Commission, e Roma.

