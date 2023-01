La Casa - Il Risveglio del Male: il primo trailer in italiano del nuovo film della saga horror

News Cinema

Il quinto capitolo della saga sul Libro dei Morti si presenta con il primo trailer. La Casa - Il risveglio del male uscirà al cinema il 20 aprile con Warner Bros.

Pronti per un po' di terrore al quale siamo affezionati da molto tempo? Arriverà al cinema il 20 aprile 2023 il quinto capitolo della saga horror inziata da Sam Raimi nel lontano 1982. Evil Dead Rise, il cui titolo italiano è La Casa - Il risveglio del male, è diretto da Lee Cronin e prosegue le avventure di alcuni giovani alle prese con il Libro dei Morti. Nel cast troviamo Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Nell Fisher, Morgan Davies, Jayden Daniels, Gabrielle Echols, Billy Reynolds-McCarthy e Tai Wano. Il film segue i precedenti capitoli, La casa (1981), La casa II (1987), L'armata delle tenebre (1992) e il remake/reboot La casa (2013).

La Casa - Il risveglio del male: trama, primo trailer italiano e poster del nuovo film della saga