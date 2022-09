La casa di Ninetta: in esclusiva la prima immagine dal set dell'esordio alla regia di Lina Sastri

News Cinema

La grande attrice campana Lina Sastri esordisce alla regia con La casa di Ninetta, da lei anche scritto e interpretato. Vi presentiamo in esclusiva la prima immagine direttamente dal set.

Sono in corso le riprese di un film speciale per Lina Sastri, interprete molto amata del nostro cinema e del teatro, oltre che cantante. La casa di Ninetta è la sua opera prima da regista, oltre che sceneggiatrice e anche protagonista.

Da un trattamento di Valia Santella e sceneggiato dalla stessa Lina Sastri, il film è una storia di donne, raccontata da donne. Madri e figlie, vecchie e giovani, tutte ruotano intorno alla figura di Ninetta, carismatica e piena di ricordi che via via si confondono a causa di una malattia che non concede speranza. Un racconto di vita, “espulso” di getto, come un neonato prematuro.

Il flm è prodotto da Salina, alla prima produzione cinematografica, in co-produzione con Run Film e Rai Cinema, con il contributo del MIBAC e della Regione Campania Film Commission. "Non è stato pensato, calibrato, suggerito", spiega la Sastri. "È uscito fuori così, con l’affanno, il dolore, la sorpresa, l’energia... o forse sarebbe meglio dire la potenza dichi non può aspettare".

La trama di La casa di Ninetta

La casa di Ninetta è una fiaba napoletana, la storia di una vecchia donna malata diAlzehimer, che all'interno della sua casa parla dell'amore, della violenza, della famiglia, del dolore, della gioia e infine di Napoli, città misteriosa e magica, sospesa fra la realtà e l’immaginazione, fra il presente e il passato.

L'infanzia, l'adolescenza, la giovinezza e infine maturità di una donna, Ninetta, che serbato segreti, ha visto quello che non avrebbe voluto vedere, ha amato senza riserve, ha attraversato miseria, fatica e abbandono. Eppure Ninetta, madre coraggio in un Dopoguerra senza regole, sa cantare ogni mattina, sa inventarsi la giornata, il piacere distare al mondo, per sé, per i suoi figli, per indole, per natura. E racconta, si espone, si regala, ora dolorosamente, ora gioiosamente. Per quel che ricorda, fin quando può ricordare.

Ninetta è la madre di Lina e questo è il racconto di un bisogno naturale, di una necessità imprescindibile: sentirsi ancora “partecipi” della vita, accanto ad altri esseri umani, nonostante gli anni, nonostante la malattia che lascia che tutto sfugga di mano.

La prima immagine in esclusiva dal set di La casa di Ninetta