La cagnolina salvata da Dave Bautista sta bene! Ecco Penny in una tenera foto

Dave Bautista ha postato su Instagram una foto del pitbull femmina Penny che aveva adottato a settembre, commuovendo i suoi follower. L'attore ha un cuore d'oro e l'abitudine di occuparsi dei cani abbandonati.

Siccome tutti voi amate teneramente i vostri amici a quattro zampe, oggi vogliamo darvi una notizia che riguarda un bel cagnone che lo scorso anno se la passava piuttosto male e che è stato adottato da una superstar hollywoodiana, un wrestler diventato attore che, nonostante il fisico da energumeno, è una pasta d'uomo. Parliamo di Dave Bautista, che tramite Instagram ci ha aggiornati sulle condizioni di salute della sua amata Penny, al secolo Sage. Inutile dire che l'interprete di Drax è un supereroe anche nella vita vera.

La storia di Penny/Sage

Nel settembre del 2020, la Humane Society of Tampa Bay, che si occupa di trovare una casa agli animali abbandonati e di curarli se stanno male, ha diffuso la notizia di un cucciolo di pitbull di nome Sage (salvia) che era stato trovato a rovistare nell'immondizia in cerca di cibo. Il povero animale, una femmina, aveva una catena di metallo che le aveva ferito il collo. Bautista si è commosso e intenerito, appena ha appreso dell'esistenza della cagnolina, e ha deciso di ricompensare con 5000 dollari chiunque avesse scoperto il responsabile della tortura dell'animale. Purtroppo nessuno è riuscito a scoprirlo, ma per fortuna Sage è stata salvata e operata. Di lì a poco, Dave ha adottato il cane, ribattezzandolo Penny Bautista e raccontando la sua vicenda sulla sua pagina Instagram.

Il post di Dave Bautista su Penny Bautista

Come si vede dalla foto condivisa da Bautista su Instagram, Penny gode di ottima salute. Ha uno sguardo dolcissimo e si è arrampicata sulla sedia. Più in là di vedono Ollie e Maggie, gli altri due pitbull adottati dall'attore. Sul post si legge: "Sta crescendo così in fretta".

Prossimamente vedremo Dave Bautista in Guardiani della Galassia Vol. 3, in Dune 2 e nel nuovo film M. Night Shymalan, Knock at the Cabin.