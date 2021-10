M. Night Shyamalan trova il titolo per il suo nuovo film: Knock at the Cabin

News Cinema

Il nuovo thriller scritto e diretto da M. Night Shyamalan uscirà al cinema nel 2023.

Con ancora addosso le sensazioni del suo ultimo film Old (buone o cattive che siano), siamo raggiunti dala notizia del titolo del prossimo film di M. Night Shyamalan. Lo sceneggiatore e regista, nonché interprete di piccolissimi ruoli nei suoi film (eccetto After Earth e The Visit), sta lavorando al nuovo thriller attualmente in fase di scrittura. Sempre in partnership con Universal Pictures, Shyamalan ha trovato il titolo del film, Knock at the Cabin, che può essere tradotto letteralmente con Bussare alla baita, ma solo quando ne sapremo di più potremo capire se non siano più adatte altre traduzione di Cabin come capanna, baracca, bungalow, cottage, chalet e rifugio.