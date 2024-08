La bambina segreta: il trailer del film di Ali Asgari sul coraggio di una millennial di Teheran

News Cinema

Esce il 15 settembre La bambina segreta, secondo lungometraggio dell'iraniano Ali Asgari. Il regista di Kafka a Teheran racconta l'odissea di una ragazza madre alla ricerca di qualcuno che possa tenere sua figlia. Del film è stato diffuso il trailer.

Conosciamo l'iraniano Ali Asgari per Kafka a Teheran, intelligente ritratto di una società complessa stretta nella morsa di un regime antidemocratico. Prima di questo film, che tanto è piaciuto all'indomani della sua uscita e che è stato presentato al Festival di Cannes nel 2023 nella sezione Un Certain Regard, il regista ha diretto La bambina segreta, che arriverà nelle sale italiane il 16 settembre in occasione dell’anniversario della morte di Mahsa Amini, donna iraniana deceduta il 16 settembre 2022 in seguito all'arresto per la mancata osservanza della legge sull'obbligo del velo.

La bambina segreta: la trama

Come l'opera precedente, La bambina segreta è dedicato all'Iran contemporaneo e alla generazione dei millennials che lo abitano e che lottano per il riconoscimento dei loro diritti. Al centro della storia c'è una giovanissima madre di nome Fereshteh costretta a nascondere la figlia illegittima ai propri genitori. La ragazza si ritroverà a vagare per le strade di Teheran alla disperata ricerca di qualcuno che possa occuparsi per un po’ della sua bambina di appena due mesi. La sua odissea farà emergere l’isolamento e la subalternità della donna in un paese dove il patriarcato regna sovrano ma anche il coraggio delle nuove generazioni, determinate a mettere in discussione il regime teocratico.

Ecco la sinossi ufficiale de La bambina segreta, presentato nel 2022 al Festival di Berlino nella sezione Panorama:

Fereshteh studia e lavora in una tipografia a Teheran. Quello che i genitori non sanno è che ha una figlia illegittima (secondo le leggi iraniane) di due mesi. Quando il padre e la madre le annunciano una visita a sorpresa Fereshteh deve trovare alla bambina un altro posto per la notte. Normalmente non sarebbe un problema ma con il fiato sul collo il piano si rivela difficile. Con l’aiuto della sua sveglia compagna di stanza Atefeh, Fereshteh si lancia in un’odissea per la città.

La bambina segreta: il trailer italiano

De La bambina segreta è arrivato oggi il trailer italiano. A interpretare il ruolo della protagonista è Sadaf Asgari, la nipote di Ali Asgari. Il regista l'ha diretta anche in Kafka a Teheran, Disappearance e Yalda.