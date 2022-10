L'uomo sulla strada, il peso della colpa: intervista con Aurora Giovinazzo e Lorenzo Richelmy

News Cinema

La colpa e il dolore sono al centro del thriller L'uomo sulla strada di Gianluca Mangiasciutti presentato alla Festa del Cinema di Roma, sezione Alice nella città. Ne parliamo con il regista e i protagonisti, Aurora Giovinazzo e Lorenzo Richelmy in questa video intervista.

La vendetta, il senso di colpa e un dolore che non si supera. Sono i temi al centro del thriller drammatico L'uomo sulla strada, opera prima di Gianluca Mangiasciutti presentata nella sezione Panorama Italia di Alice nella Città, in occasione della Festa del Cinema di Roma 2022. Già assistente alla regia in molti progetti internazionali, esordisce con una storia vincitrice del miglior soggetto al Premio Solinas.

In un'ambientazione algida e remota, si sviluppa la vicenda di Irene e Michele, uniti da un evento passato drammatico e da un presente pieno di sorprese. Abbiamo parlato de L'uomo sulla strada con il regista, Gianluca Mangiasciutti e i due protagonisti, Aurora Giovinazzo e Lorenzo Richelmy, in questa video intervista.