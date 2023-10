L'ultima volta che siamo stati bambini, il soldato e la suora: intervista video con Federico Cesari e Marianna Fontana

News Cinema

Sono gli adulti, anche se molto giovani, protagonisti del film L'ultima volta che siamo stati bambini, esordio alla regia per Claudio Bisio. Sono la suora e il soldato, Marianna Fontana e Federico Cesari, a raccontarci la loro esperienza nel film, in sala dal 12 ottobre.

Un gruppo di amici, bambini, mentre nell'estate del 1943 a Roma la morsa dell'oppresione degll'occupante nazista sulla popolazione locale, specie di religione ebraica, si fa sempre più opprimente. Il punto di partenza, senza entrare troppo nei dettagli della storia di L'ultima volta che siamo stati bambini, adattamento per il cinema del romanzo di Fabio Bartolomei che segna l'esordio alla regia di Claudio Bisio. Una storia fra I Goonies e JoJo Rabbit, come l'ha definita l'autore stesso, fra commedia e tragedia.

In sala dal 12 ottobre per Medusa Film, pochi giorni prima dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento degli ebrei della comunità romana, ci viene raccontato dai due protagonisti adulti, un soldato e una suora, che si mettono in viaggio per recuperare i bambini partiti in cerca di uno di loro.

Sono Federico Cesari e Marianna Fontana, due fra gli attori in grande crescita del nostro cinema, per una volta nel ruolo dei "grandi" e non dei più giovani.