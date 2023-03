L'ultima notte di Amore: un video ci porta dietro del quinte del film con Pierfrancesco Favino

News Cinema

Sta andando bene al box office italiano L'ultima notte di Amore. Vediamo insieme un video backstage del film con interventi di Pierfrancesco Favino e Linda Caridi.

Sta ottenendo ottimi risultati al box office il poliziesco diretto da Andrea Di Stefano. Siamo alla seconda settimana di programmazione nei cinema e L'ultima notte di Amore si avvia verso una solida tenuta, grazie al buon passaparola del pubblico sul film, alle ottime recensioni già dopo la presentazione al Festival di Berlino, e alla bravura e all'appeal del suo protagonista Pierfrancesco Favino. Al volto dell'attore, gli spettatori associano ormai da tempo un valore di alta qualità nei confronti dei film di cui fa parte. Qui sotto abbiamo la possibilità di vedere un making of de L'ultima notte di Amore, con interventi dello stesso Favino e della co-protagonista Linda Caridi.



