L'ultima luna di settembre: in anteprima esclusiva una clip del film mongolo

Dal 21 settembre sarà nei cinema, distribuito da Officine UBU, L'ultima luna di settembre, un affascinante film proveniente dalla Mongolia. Ecco in anteprima esclusiva una clip video.

Gli enormi spazi desertici della Mongolia sono gli scenari di un film molto affascinante, L'ultima luna di settembre, che Officine UBU porterà al cinema proprio il 21 del mese prossimo. Un'occasione unica per vedere una storia ambientata in quelle terre remote, presentato in anteprima non a caso all'UlisseFest - La Festa del viaggio di Lonely Planet a Pesaro. Prima di raccontarvi la storia del film, che è essenzialmente quella di un'amicizia e di una storia di formazione, vi offriamo in anteprima esclusiva una bella clip video di L'ultima luna di settembre, dove incontriamo per la prima volta i protagonisti della storia, Tulgaa, l'adulto, e Tuntuulei, il bambino.



L'ultima Luna di Settembre: Una Clip in anteprima esclusiva del Film - HD

L'ultima luna di settembre, una storia di formazione dalla Mongolia

L’ultima luna di settembre, film pluripremiato nel mondo, è un racconto di formazione, amicizia e genitorialità, ambientato tra gli incantevoli paesaggi della Mongolia. Diretto dal regista e attore Amarsaikhan Baljinnyam, già uno dei volti protagonisti della serie Marco Polo di Netflix, L’ultima luna di settembre accompagna lo spettatore in una terra raramente rappresentata sul grande schermo, la Mongolia, ricca di umanità, tradizioni e cultura. Nella remota provincia del Hėntij, dove la densità di popolazione è di 0,95 abitanti per Km quadrato, Tuntuulei, un bambino di 10 anni, troverà in Tulgaa, appena tornato nella steppa dopo anni trascorsi in città, la figura paterna che tanto gli è mancata. Con la consapevolezza che il tempo a disposizione è poco, poiché l’ultima Luna di settembre, che nella cultura mongola significa per molti il ritorno in città prima dell’inverno, sta per arrivare, i due protagonisti si aiuteranno a vicenda per cercare di guarire dalle rispettive ferite emotive, dando vita a un legame unico e indissolubile che cambierà per sempre le loro vite. Questa la trama integrale del film: