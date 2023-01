L'ora legale e i successi di Ficarra & Picone, dal 7 e l'8 a Incastrati

News Cinema

L'ora legale è uno dei vari successi al boxoffice di Ficarra & Picone. Ma quale dei loro film ha incassato di più? Quand'è cominciato questo apprezzamento caloroso da parte del pubblico italiano?

Ficarra & Picone sono due veri beniamini del pubblico: lo dimostra il recente successo che hanno garantito a un film pure complesso come La stranezza, ma anche le commedie firmate da registi come L'ora legale e Il primo Natale rivelano due personalità che puntano a conciliare la comicità con un'osservazione sociale centrata. Qual è stato il loro film che ha avuto più successo al boxoffice? Quando hanno esordito al cinema? Ripercorriamo la loro carriera da autori sul grande schermo.



Ficarra e Picone, nati stanchi ma infanticabili al botteghino

Salvatore Ficarra e Valentino Picone, entrambi classe 1971, sono nati come Ficarra & Picone nel 1993, ma - escludendo un cammeo in Chiedimi se sono felice nel 2000 - il loro esordio sul grande schermo avviene nel 2002, a cavallo della loro prima partecipazione a Zelig, con Nati stanchi. Il film, diretto da Dominick Tambasco ma scritto anche dal duetto, non ottiene un grande successo: ci è stato difficile ricostruirne l'incasso, ma stando ai dati sull'IMDB ci dovremmo aggirare sui 350.000 euro. Non stupisce allora che il film successivo arrivi solo nel 2007, a ben cinque anni di distanza dal primo tentativo.

Come si spiega allora l'esplosione con Il 7 e l'8 (2007) e La matassa (2009), scritti e diretti da loro stessi con Giambattista Avellino, con incassi rispettivamente di 7.742.000 e 7.655.000? Si spiega forse col fatto che il loro talento, da subito evidente, aveva però bisogno prima di un più ampio rodaggio promozionale in tv: dopo Nati stanchi infatti nel 2005 avevano per la prima volta condotto per una settimana Striscia la notizia, ottenendo poi un grande successo con lo spettacolo di fine anno "Ma chi ce lo doveva dire!?", sempre sulle reti Mediaset. Fu il preludio alla conduzione ufficiale di Striscia la notizia, dal marzo al giugno 2006, suggellato da una partecipazione da ospiti al Festival di Sanremo 2007.

A partire dal 2007-2009 insomma Ficarra & Picone non sono più un fenomeno passeggero, ma una simpatica stabile ditta artigianale, alla quale il pubblico si rivolge per dosi di buonumore. Funziona però meno nel 2011 l'approccio sentimentale (ma sempre umoristico) di Anche se è amore non si vede, che non va oltre i 5.925.000 euro e che segna il loro affrancamento totale alla regia. Il successivo Andiamo a quel paese (2014), dove si scherza satiricamente sulla sopravvivenza nei paesi, riparte tuttavia con 8.021.000 ed è il preludio a quello che forse si può considerare il loro più grande successo economico al botteghino.