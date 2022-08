L'Ombra di Caravaggio: Riccardo Scamarcio è il maestro del chiaroscuro nel trailer del film di Michele Placido

News Cinema

L'ombra di Caravaggio è il terzo film in cui Michele Placido dirige Riccardo Scamarcio, qui alle prese con un personaggio complesso e meraviglioso che l'attore trasforma in un artista maledetto e inquieto. Nel cast anche Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti.

Dobbiamo aspettare fino al 3 novembre per vedere Riccardo Scamarcio nei panni di uno dei più geniali e talentuosi pittori di sempre: Caravaggio, al secolo Michelangelo Merisi. Il maestro del chiaroscuro, di cui troviamo le opere nelle più belle chiese romane, è stato spesso raccontato sia dal cinema che dalla televisione, ad esempio nel film di Derek Jarman Caravaggio e nello sceneggiato televisivo Caravaggio, dove era interpretato da Alessio Boni. Il nuovo film si intitola L'Ombra di Caravaggio ed è diretto da Michele Placido.

Michele Placido ha già lavorato con Scamarcio, tanto in Romanzo Criminale quanto ne Il grande sogno, e se entrambi i film ci riportano a due decenni cruciali del Ventesimo Secolo, L'Ombra di Caravaggio ci fa tornare alla fine del 1500 e all'inizio del 1600. Il film è prodotto da Goldenart Production e Rai Cinema e sarà distribuito da 01 Distribution.

L'Ombra di Caravaggio: la trama e il cast

L'Ombra di Caravaggio si pregia di un cast internazionale. Troviamo infatti, al fianco di Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Tedua, Vinicio Marchioni e Lolita Chammah, a cui si aggiungono Alessandro Haber, Moni Ovadia, Brenno Placido, Maurizio Donadoni, Lorenzo Lavia, Gianfranco Gallo e molti altri. Ed ecco la sinossi ufficiale del film:

Il film esplora l'intricata e avventurosa esistenza di Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, già una popstar al suo tempo, raccontato nelle sue profonde contraddizioni e nelle oscurità del suo impenetrabile tormento. Ribelle e inquieto, devoto e scandaloso, indipendente e trasgressivo, il Caravaggio che Placido mette in scena è un artista maledetto dal talento assoluto, ma soprattutto una rockstar ante litteram, un rebel without a cause costretto ad affrontare gli inquietanti risvolti di una vita spericolata - con le sue donne e i suoi demoni - in cui genio e sregolatezza convivono per regalarci un personaggio fuori dal tempo e un'icona affascinante e universale.

Il trailer de L'Ombra di Caravaggio

Ed ecco le prime immagini promozionali de L'Ombra di Caravaggio. In una scena illuminata da una luce simile a quella dei suoi quadri, Caravaggio/Scamarcio dice: "Mi hanno ordinato di pentirmi, ma io non so di che pentirmi, e non voglio pentirmi". È così che inizia il trailer del film, in cui la ribalta è quasi tutta per il protagonista. Caravaggio scandalizza con la sua pittura e la chiesa lo vede come un pericolo, mentre un crimine del passato dell'artista torna alla luce come strumento di minaccia.