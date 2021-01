L'invasione di milioni di ratti nel trailer dell'horror cinese Rat Disaster

News Cinema

Probabilmente non vedremo mai il film cinese Rat Disaster, ma il trailer dell'horror che vede un'invasione simil zombi di ratti affamati di carne umana ha un suo bizzarro fascino.

Ovviamente, come la maggior parte di voi, non conosciamo la lingua, ma questa conoscenza non è necessaria per la visione del trailer di Rat Disaster (o Rat Train), un bizzarro horror cinese in cui milioni di ratti, simili a zombi affamati di carne umana, iniziano la loro azione sterminatrice su un treno per poi devastare intere città.

Se ricordate World War Z, c'era una scena in cui gli zombi salivano l'uno sull'altro per scalare un muro, formando una piramide (in)umana: chissà se il regista Zhenzhao Lin lo ha visto, anche se a giudicare da una sequenza analoga parrebbe di sì.

Gli effetti speciali non ci sembrano eccelsi, ma è comunque curioso vedere cosa si produce nella misteriosa e autoritaria Cina nel campo del cinema di genere. Quelli di Bloody Disgusting, che per primi hanno diffuso il trailer, ci dicono anche che i protagonisti sono Xia Yiyi e Yu Zhaode, chiunque essi siano.