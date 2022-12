L'Innocente: il trailer italiano ufficiale del film di Louis Garrel

News Cinema

Presentato a Cannes e alla Festa del Cinema di Roma, il nuovo film da regista del noto attore francese arriva nei cinema italiani il 19 gennaio.

In uscita il 19 gennaio 2023, distribuito da Movies Inspired, L'innocente è il quinto film da regista di Louis Garrel, noto attore francese la cui carriera, così come quella di Eva Green, fu lanciata nel 2003 da Bernardo Bertolucci, che li volle, con Michael Pitt, protagonisti di The Dreamers.

Figlio d'arte - il padre è Philippe Garrel, la madre è Brigitte Sy - Louis torna nei nostri cinema come sceneggiatore, regista e interprete di questo divertente film che è stato presentato in anteprima al 75° Festival di Cannes, Selezione Ufficiale Fuori Concorso, e alla Festa del Cinema di Roma 2022, nella sezione Best Of.

Assieme a Garrel nel cast di L'innocente - di cui potete leggere qui la nostra recensione - ci sono anche Roschdy Zem, Anouk Grinberg e Noemie Merlant.

Ecco qui il trailer italiano ufficiale, la trama e il poster di L'innocente.



L'Innocente: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD