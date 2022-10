L'attore francese Louis Garrel, al suo quarto film da regista, con il film L'innocente si lancia nell'impresa di reinventare il genere poliziesco usando il linguaggio della commedia romantica.

Leggerezza e romanticismo sono i veli con cui Louis Garrel decide di avvolgere il suo film di rapina.

L'attore francese qui con L'innocente è alla quarta regia cinematografica e dichiaratamente vuole reinventare il poliziesco. Scrive, dirige e interpreta una commedia che si tiene lontana dalle atmosfere e dalla definizione stessa di Polar, perché il genere noir non lo contempla, ma cerca di dare semplicità stilistica a una narrazione semplice. Se la storia che racconta, così lontana dai film d'azione e così diversa dal cinema mainstream americano, attraesse un pubblico giovane di adolescenti e pre-adolescenti, questo per Garrel sarebbe il traguardo più soddisfacente.

Perché L'innocente del titolo è un sostantivo che veleggia lentamente da contrario di "colpevole" a sinonimo di "candido".

Il 39enne divo francese porta avanti la trama del suo film suddividendone il peso sui quattro personaggi principali. Sylvie (Anouk Grinberg) che insegna recitazione, si innamora del detenuto Michel (Roschdy Zem) e lo sposa in prigione. Quando quest'ultimo torna il liberta, i due sposi aprono un'attività di fioristi e devono combattere l'ostilità del figlio di lei, Abel. Louis Garrel torna così nei panni del suo alter ego quando dirige se stesso, per cui ha sempre scelto il nome di Abel.

Protettivo nei confronti della madre e molto sospettoso che il suo neo marito ritorni nel giro dell'illegalità, il ragazzo vive la sua quotidianità in uno stato di paralisi sentimentale. Ha subito un lutto con la morte della moglie ed è terrorizzato dai cambiamenti e dall'esuberanza della madre che potrebbe creargli problemi.

Dunque, scompensi emotivi.

Abel è come un pesce dell'acquario in cui lavora, ma la fortuna che non sa di avere è l'amica del cuore Clémence (Noémie Merlant), la sua boccata d'ossigeno.

Il regista si diverte nel mettere in scena se stesso in un ruolo matrioska. Una dei migliori passaggi del film è la preparazione della messinscena in cui Garrel deve fingere di non saper recitare e, mentre lo fa, ricorda a noi e al suo Abel quanto sia fondamentale esprimere le proprie emozioni a costo di essere strapazzati per poter reagire. Da attore fin troppo bene ne è consapevole.

Da regista usa garbo e semplicità per agevolare il racconto, insegue un sobrio umorismo e si permette un omaggio gli anni 70 con zoom e split screen. Alla fine L'innocente si chiude con un'ironia circolare, fiero della personalità che dimostra di avere e ne fa uno snello film d'autore.