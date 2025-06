L'incontro tra il Ministero della Cultura e i lavoratori di cinema e TV: parole costruttive, ora si attendono i fatti

News Cinema

Cautamente ottimista il movimento dei lavoratori "Siamo ai titoli di coda". Si riconosce l'apertura a un confronto più costruttivo, ma resta profonda la frustrazione per la crisi economica che incombe sul settore, conseguenza di una gestione delle regole sul Tax Credit che ha generato un disastro a partire da giugno 2023.

Dopo un lungo periodo di difficile (quando non assente) comunicazione con il Ministero della Cultura, che perdurava da prima dell'uscita di Gennaro Sangiuliano, ha finalmente avuto luogo un confronto costruttivo tra istituzioni e industria del cinema. L'attuale Ministro Alessandro Giuli, affiancato dal Sottosegretario Lucia Borgonzoni e dal Direttore Generale Cinema e Audiovisivo Nicola Borrelli, ha incontrato una rappresentanza di professionisti del settore cinematografico per illustrare i contenuti del nuovo decreto interministeriale di riforma delle agevolazioni fiscali. La norma, entrata in vigore con la pubblicazione ufficiale sul sito del MiC, introduce significative modifiche al sistema del tax credit, allo scopo di aumentarne l’equità, l’efficienza e la trasparenza, correggendo le criticità finora riscontrate nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

All’incontro hanno partecipato figure di rilievo del panorama cinematografico italiano, tra cui Claudio Santamaria, Giuseppe Fiorello, Andrea Occhipinti, Stefano Massenzi, Corrado Azzollini, Simonetta Amenta, Stefano Rulli, Vittoria Puccini e Dario Indelicato. Tra le novità principali del decreto figurano due nuovi obblighi per i beneficiari del credito d’imposta. Maggiore tracciabilità delle spese di produzione: per importi superiori ai 1.000 euro, le fatture e i relativi documenti contabili dovranno indicare esplicitamente il titolo dell’opera a cui si riferiscono. In passato, era sufficiente la certificazione del revisore dei conti per imputare tali costi alla produzione. Obbligo di reinvestimento: le imprese beneficiarie dovranno destinare, entro cinque anni, una parte dei proventi dell’opera a nuovi progetti definiti “difficili”, come documentari, cortometraggi, opere prime o seconde, lavori di giovani autori o di animazione con budget contenuto e scarso potenziale di finanziamento privato. Il reinvestimento potrà riguardare produzione, sviluppo o distribuzione, sia nazionale che internazionale.

Il decreto interviene anche sui criteri di accesso ai contributi selettivi e introduce sanzioni per chi presenta documentazione falsa, omette informazioni o non rispetta gli obblighi di reinvestimento: l’esclusione dal tax credit per cinque anni. Durante l’incontro, la delegazione del cinema ha espresso apprezzamento per il potenziamento della Direzione Generale Cinema, auspicando che ciò consenta di accelerare pratiche in sospeso come i contributi automatici e quelli per la distribuzione. Sono state inoltre avanzate alcune proposte concrete per proseguire i tavoli tecnici nell'andare a definire controlli qualitativi sull’utilizzo del tax credit ed evitare accumuli eccessivi di credito in singoli soggetti. Rafforzare il monitoraggio sugli obblighi di investimento di tv e piattaforme, anche tramite il rispetto delle sottoquote dedicate al cinema.

A sostegno dei lavoratori dell'audiovisivo che sono rimasti senza impiego negli ultimi due anni, saranno recuperare le annualità contributive 2024 e 2025 con un bonus straordinario. C'è la volontà anche di istituire un osservatorio permanente sul comparto, capace di restituire numeri realistici sull’indotto, di creare un sistema di welfare stabile, accessibile e trasparente per i professionisti del settore, e di ridurre il numero minimo di giornate lavorative necessarie al raggiungimento dell’anno contributivo ai fini pensionistici. In una dichiarazione congiunta, i rappresentanti della delegazione hanno sottolineato il clima di ascolto e la volontà di costruire un dialogo stabile con le istituzioni.

Nel comunicato stampa le parti manifestano una generale soddisfazione per l'incontro, dicendo che si è svolto in un "clima di apertura e collaborazione" e che, per usare le parole del Ministro Giuli, il provvedimento "corregge distorsioni e rilancia lo strumento del tax credit in modo più funzionale ed equo". Bisogna andare alla fonte, però, interpellando la categoria che ha pagato (e sta ancora pagando) il prezzo i più alto. Abbiamo raggiunto Dario Indelicato (montatore e Digital Imaging Technician), presente all'incontro in rappresentanza del movimento "Siamo ai titoli di coda" che riunisce diverse associazioni di professionisti del cinema e della TV, il quale ha dichiarato quanto segue:

L'incontro del 6 giugno con il Ministro Alessandro Giuli, la Sottosegretaria Lucia Borgonzoni e il Direttore Generale Nicola Borrelli rappresenta un passo significativo verso il dialogo, dopo un anno e mezzo di silenzi e gravi ricadute sulla vita di migliaia di lavoratori e lavoratrici. Pur riconoscendo l'apertura a un confronto più costruttivo, resta profonda la frustrazione per la crisi economica che incombe sul settore, conseguenza di una gestione delle regole sul Tax Credit che ha generato un disastro a partire da giugno 2023. Ribadiamo con forza che il progresso di questo percorso dipenderà dall'immediato passaggio dalle parole ai fatti, in relazione alle istanze presentate.



È fondamentale che si metta fine alla polemica ingiusta che ha colpito colleghi come Elio Germano, e prendiamo atto che si è ammesso finalmente l'impatto devastante che ha avuto la revisione del Tax Credit sui lavoratori e gli artisti non famosi, categoria non privilegiata. Le istanze accolte durante l'incontro includono: Recupero dell'anno contributivo 2024 e 2025 e l'introduzione di un bonus una tantum per i lavoratori e le lavoratrici. Costituzione di un osservatorio permanente sul settore per monitorare i numeri reali dell'indotto. Istituzione di un welfare permanente con criteri di accesso democratici per i lavoratori e le lavoratrici.



Abbassamento dei giorni necessari per il raggiungimento dell'anno contributivo ai fini pensionistici. Un punto cruciale è la dichiarazione del Ministro Giuli: "la tagliola non scatterà". Questo si riferisce alla norma secondo cui le società di produzione avrebbero potuto rendere eleggibili i costi del personale sul Tax Credit solo sulla base dei minimi sindacali maggiorati fino a un massimo del 20%, e solo per le categorie con CCNL rinnovati post-2019. Dato che il nostro CCNL è fermo al 1999 (e persino scritto in Lire), l'applicazione di questa "tagliola" avrebbe causato ulteriori disagi. Il Ministro ha garantito personalmente che questa formula non entrerà in vigore, lasciando il tempo necessario per un adeguato rinnovo contrattuale.



La nostra non è affatto una resa incondizionata. Resteremo estremamente vigili e attenti, perché la crisi è ancora pesantemente presente sulle vite di migliaia di lavoratrici, lavoratori e delle loro famiglie. Ogni sviluppo sarà misurato sulla base della rapidità e concretezza delle azioni.

Le associazioni dei lavoratori dello spettacolo rappresentate all'incontro:

100Autori (Associazione dell'Autorialità Cinetelevisiva)

AGICI (Associazione Generale Industrie Cine-Audiovisive Indipendenti)

AIC (Autori Italiani della Cinematografia)

AIARSE (Associazione Italiana Aiuto Registi Segretarie di Edizione)

AIR3 (Associazione Italiana Registi)

AITR (Associazione Italiana Tecnici di Ripresa)

AITS (Associazione Italiana Tecnici del Suono) @aitsgram APAI (Associazione del Personale di Produzione Audiovisivo)

APCI (Associazione Pittori Cinematografici Italiani)

ARTISTI 7607 (Collecting Artisti)

CACAO (Comparto Audiovisivo e Cinema Auto Organizzato Puglia)

CCS (Collettivo Chiaro Scuro)

CONFARTIGIANATO CINEMA

DOC.IT

EMIC (Associazione Elettricisti e Macchinisti Italiani)

MUJERES NEL CINEMA (Associazione di donne nel cinema e nell'industria dell'audiovisivo)

RETE CINEMA PIEMONTE

UECI (Unione Esercenti Cinematografici Indipendenti)

UNITA (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo)

WGI (Writers Guild Italia)