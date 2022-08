L'immensità: il trailer del film di Emanuele Crialese con Penelope Cruz in concorso a Venezia

News Cinema

Selezionato per partecipare al concorso dell'imminente Mostra del Cinema di Venezia, il nuovo film di Emanuele Crialese intitolato L'immensità si presenta ora con il primo trailer. Il film, con protagonista Penelope Cruz, sarà al cinema dal 15 settembre.

Alcune settimane fa era stata diffusa una clip in cui si vedeva Penélope Cruz ballare in cucina insieme a tre piccoli attori sulle note di Rumore di Raffaella Carrà. Ora arriva il trailer del film L'immensità accompagnato dalle parole del suo regista Emanuele Crialese:

"Come tutti i miei lavori, anche L’immensità è prima di tutto un film sulla famiglia: sull’innocenza dei figli, e sulla loro relazione con una madre che poteva prendere vita solo nell'incontro, artistico e umano, con Penélope Cruz, la sua sensibilità, la sua straordinaria capacità di interazione con tre giovanissimi non attori. Luana, Patrizio e Maria Chiara sono rimasti bambini sempre e, come tali, sempre intensamente e immensamente veri"

In concorso all'imminente Festival del Cinema di Venezia, L'immensità è scritto dallo stesso Crialese insieme a Francesca Manieri e Vittorio Moroni. La storia si ambienta nella Roma degli anni 70, un mondo sospeso tra quartieri in costruzione e varietà ancora in bianco e nero, conquiste sociali e modelli di famiglia ormai superati. Clara e Felice si sono appena trasferiti in un nuovo appartamento. Il loro matrimonio è finito: non si amano più, ma non riescono a lasciarsi. A tenerli uniti, soltanto i figli su cui Clara riversa tutto il suo desiderio di libertà. Adriana, la più grande, ha appena compiuto 12 anni ed è la testimone attentissima degli stati d’animo di Clara e delle tensioni crescenti tra i genitori. Adriana rifiuta il suo nome, la sua identità, vuole convincere tutti di essere un maschio e questa sua ostinazione porta il già fragile equilibrio familiare ad un punto di rottura. Mentre i bambini aspettano un segno che li guidi, che sia una voce dall'alto o una canzone in tv, intorno e dentro di loro tutto cambia. Oltre a Penélope Cruz, nel cast sono presenti Luana Giuliani, Vincenzo Amato, Elena Arvigo, Patrizio Francioni, Maria Chiara Goretti e Laura Nardi.

Qui sotto il trailer de L'immensità e più in basso il poster del film.