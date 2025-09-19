TGCom24
Home | Cinema | News | L'Illusione Perfetta - Now You See Me, Now You Don't, un nuovo trailer italiano del terzo capitolo della serie
Schede di riferimento
L'Illusione Perfetta - Now You See Me 3
Anno: 2025
L'Illusione Perfetta - Now You See Me 3
News Cinema

L'Illusione Perfetta - Now You See Me, Now You Don't, un nuovo trailer italiano del terzo capitolo della serie

Federico Gironi

Tornano al cinema il 13 novembre i Quattro Cavalieri, illusionisti che mettono la loro arte al servizio del profitto personale effettuando spettacolari e sorprendenti rapine. Ecco il nuovo trailer italiano di L'Illusione Perfetta - Now You See Me, Now You Don't.

L'Illusione Perfetta - Now You See Me, Now You Don't, un nuovo trailer italiano del terzo capitolo della serie

Magia e rapine: questa, in estrema sintesi, la formula alla base del successo della serie di Now You See Me, film in cui si raccontano le avventure un gruppo di bravissimi illusionisti - noti come i Quattro Cavalieri - che utilizzano le loro abilità per compiere elaboratissime e lucrosissime rapine. Tutto è iniziato nel 2013 con il primo Now You See Me diretto dal francese Louis Leterrier, cui ha fatto seguito Now You See Me 2 (diretto invece da Jon M. Chu). E ora, o meglio: il 13 novembre prossimo, data d'uscita fissata per l'Italia, sarà la volta di L'illusione perfetta - Now You See Me, Now You Don't, terzo capitolo che vede nuovamente coinvolti nel cast i protagonisti Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher, assieme a vecchie conoscenze come Morgan Freeman, e a nuove entrate come Rosamund Pike, Justice Smith, Dominic Sessa e Ariana Greenblatt.
Questa la trama ufficiale:

I maghi del crimine sono tornati! Al loro fianco, una nuova generazione di illusionisti riscrive le regole dello spettacolo con numeri mozzafiato, colpi di scena e sorprese che sfidano l’immaginazione. Un'esperienza visiva che sul grande schermo si trasforma in spettacolo puro.

Questa volta a dietro la macchina da presa c'è Ruben Fleischer di Benvenuti a Zombieland e Venom, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Seth Grahame-Smith, Michael Lesslie e dalla coppia Paul Wernick & Rhett Reese (Deadpool), sulla base di un soggetto di Eric Warren Singer (Top Gun Maverick).
Qui di seguito, il nuovo trailer italiano ufficiale di L'illusione perfetta - Now You See Me, Now You Don't.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
L'Illusione Perfetta - Now You See Me 3
Anno: 2025
L'Illusione Perfetta - Now You See Me 3
Federico Gironi
  • Critico e giornalista cinematografico
  • Programmatore di festival
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
L'estate nei tuoi occhi: la showrunner Jenny Han parla di una probabile data di uscita del film che prosegue la serie
news Cinema L'estate nei tuoi occhi: la showrunner Jenny Han parla di una probabile data di uscita del film che prosegue la serie
Hunger Games: L'Alba sulla Mietitura, dal set arriva un primo sguardo a Ralph Fiennes nel ruolo del Presidente Snow
news Cinema Hunger Games: L'Alba sulla Mietitura, dal set arriva un primo sguardo a Ralph Fiennes nel ruolo del Presidente Snow
The Lost Bus: un nuovo il trailer ufficiale del film con Matthew McConaughey diretto da Paul Greengrass
news Cinema The Lost Bus: un nuovo il trailer ufficiale del film con Matthew McConaughey diretto da Paul Greengrass
Orgoglio e pregiudizio compie 20 anni: i denti di Sutherland, lo zampino di Emma Thompson e la scena clou quasi tagliata
news Cinema Orgoglio e pregiudizio compie 20 anni: i denti di Sutherland, lo zampino di Emma Thompson e la scena clou quasi tagliata
Wicked - Parte 2, svelata la durata del film musical con Ariana Grande e Cynthia Erivo
news Cinema Wicked - Parte 2, svelata la durata del film musical con Ariana Grande e Cynthia Erivo
Dopo The Conjuring, gli sceneggiatori Chad e Carey Hayes debutteranno alla regia con Train
news Cinema Dopo The Conjuring, gli sceneggiatori Chad e Carey Hayes debutteranno alla regia con Train
Familiar Touch, prendersi cura degli altri: incontro con la regista Sarah Friedland e la protagonista Kathleen Chalfant
news Cinema Familiar Touch, prendersi cura degli altri: incontro con la regista Sarah Friedland e la protagonista Kathleen Chalfant
Ozzy: No Escape From Now, ecco il trailer del documentario sulla leggenda del rock
news Cinema Ozzy: No Escape From Now, ecco il trailer del documentario sulla leggenda del rock
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Lionheart - Scommessa vincente
Fortress: Sniper's Eye
I segreti di Osage County
Ritratto della giovane in fiamme
Lo straniero senza nome
Cappuccetto Rosso Sangue
R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà
Sir - Cenerentola a Mumbai
Poveri ma ricchissimi
Race for Glory: Audi vs. Lancia
El Cid
Hotel Transylvania 2
Film stasera in TV