L'Illusione Perfetta - Now You See Me, Now You Don't, un nuovo trailer italiano del terzo capitolo della serie

News Cinema

Tornano al cinema il 13 novembre i Quattro Cavalieri, illusionisti che mettono la loro arte al servizio del profitto personale effettuando spettacolari e sorprendenti rapine. Ecco il nuovo trailer italiano di L'Illusione Perfetta - Now You See Me, Now You Don't.

Magia e rapine: questa, in estrema sintesi, la formula alla base del successo della serie di Now You See Me, film in cui si raccontano le avventure un gruppo di bravissimi illusionisti - noti come i Quattro Cavalieri - che utilizzano le loro abilità per compiere elaboratissime e lucrosissime rapine. Tutto è iniziato nel 2013 con il primo Now You See Me diretto dal francese Louis Leterrier, cui ha fatto seguito Now You See Me 2 (diretto invece da Jon M. Chu). E ora, o meglio: il 13 novembre prossimo, data d'uscita fissata per l'Italia, sarà la volta di L'illusione perfetta - Now You See Me, Now You Don't, terzo capitolo che vede nuovamente coinvolti nel cast i protagonisti Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher, assieme a vecchie conoscenze come Morgan Freeman, e a nuove entrate come Rosamund Pike, Justice Smith, Dominic Sessa e Ariana Greenblatt.

Questa la trama ufficiale:

I maghi del crimine sono tornati! Al loro fianco, una nuova generazione di illusionisti riscrive le regole dello spettacolo con numeri mozzafiato, colpi di scena e sorprese che sfidano l’immaginazione. Un'esperienza visiva che sul grande schermo si trasforma in spettacolo puro.