L'Estate di Cléo: in anteprima esclusiva una clip del toccante film di Marie Amachoukeli-Barsacq

News Cinema

Una bambina di 6 anni e la sua tata trascorrono gli ultimi giorni insieme prima di lasciarsi. L'estate di Cléo, al cinema dal 21 marzo distribuito da Arthouse di I Wonder Pictures è una delicata storia sulla famiglia al di là dei legami di sangue di cui vi presentiamo una clip in anteprima esclusiva.

Un rapporto speciale, che dimostra come si possa far parte di una famiglia senza che ci debbano essere legami di sangue. Gloria è la tata, originaria di Capo Verde emigrata in Francia, Cléo è una bambina di sei anni piena di vivacità e molto intelligente e affettuosa. Il loro è un legame speciale, quello di una vera madre che non ha avuto per la piccola.

Condividono tanti momenti intimi ed esclusivi le protagonista di L'estate di Cléo, delicata storia diretta da Marie Amachoukeli-Barsacq, che con l'opera prima, Party Girl, vinse dieci anni fa la Camera d'Or a Cannes, e in uscita dal 21 marzo per Arthouse, in collaborazione con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.