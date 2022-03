News Cinema

L'Era Glaciale: le Avventure di Buck, il trailer italiano del nuovo capitolo della famosa franchise

L'Era Glaciale: le Avventure di Buck, nuovo capitolo della celebre saga animata, in cui Claudio Bisio e Leo Gullotta tornano a prestare la voce a Sid e Manny, arriverà in esclusiva streaming su Disney+ il 25 marzo. Ecco il trailer ufficiale in italiano.