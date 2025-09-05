L'edizione 2025 del Believe Film Festival si svolgerà a Verona dal 23 al 26 Ottobre

News Cinema

La manifestazione è stato presentata all’Italian Pavilion in occasione della Mostra del Cinema. La mission del Believe Film Festival è quella di dare voce ai giovani e ai loro cortometraggi.

Il Believe Film Festival, rassegna interamente dedicata al cinema giovane, si svolgerà a Verona dal 23 al 26 ottobre 2025. La nuova edizione è stata presentata nella Sala Tropicana 2 dell’Italian Pavilion durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, occasione in cui sono state illustrate le principali novità, gli ospiti e il programma.

Giunto alla sua ottava edizione, il festival è pensato per i ragazzi tra i 14 e i 24 anni, protagonisti non solo con i loro cortometraggi, ma anche come ideatori e promotori. Negli anni l’evento ha reso Verona la vera e propria “Capitale del Cinema Giovane”, coniugando proiezioni, momenti formativi e dialogo intergenerazionale. L’invio dei corti è possibile fino al 6 settembre 2025.

Quest’anno ogni categoria del concorso avrà una propria serata dedicata sul palco del Teatro Ristori: giovedì e venerdì dalle 20.45 e il sabato con il gran finale dalle 16.30, che inizierà con il red carpet e proseguirà con proiezioni e premiazioni. I film fuori concorso troveranno spazio al Teatro Santa Trinità, con sessioni venerdì pomeriggio e sabato mattina. Cresce anche la matinée per le scuole, che si terrà in contemporanea in tre sedi (Teatro Ristori, Cinema Teatro Kappadue e Cinema Fiume) coinvolgendo un pubblico studentesco sempre più ampio.

Accanto alle proiezioni, ampio spazio sarà dedicato alla formazione con workshop e masterclass guidati da ospiti, membri della giuria ed esperti, realizzati anche grazie al sostegno di partner istituzionali come ADCOM e Veneto Film Commission. Novità assoluta è l’introduzione di voucher gratuiti prenotabili tramite la BelieveApp, validi come inviti fino a esaurimento posti, e dell’accredito Experience riservato a studenti universitari, accademie e scuole superiori, per vivere il festival in tutte le sue sfaccettature e accedere a nuove occasioni di networking.

Alla guida della giuria ci sarà il regista e sceneggiatore Alberto Rizzi, diplomato alla Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano. Autore di corti premiati come Sleeping Wonder e di testi teatrali apprezzati, Rizzi ha esordito al cinema con Si muore solo da vivi (2020), vincitore del premio per la regia al Festival del Cinema Italiano e oggi disponibile su Prime Video. Nel 2024 ha presentato il suo secondo lungometraggio, Squali, selezionato ad Alice nella Città. Al suo fianco i giurati Daniela Bassani, montatrice del suono, e la regista e sceneggiatrice Paola Randi.

Una delle collaborazioni più significative dell’edizione 2025 è quella con ACEC Nazionale, grazie alla quale i cortometraggi premiati saranno distribuiti nelle sale del circuito ACEC e nelle scuole, mentre associati e volontari potranno richiedere accrediti agevolati per assistere al festival e scoprire i registi emergenti della prossima stagione.

"Sono orgoglioso di come questo progetto sia cresciuto grazie all’entusiasmo di tanti giovani veronesi", ha dichiarato il direttore Francesco Da Re. "Ogni anno nuovi ragazzi scoprono la bellezza del cinema, qualcuno entra a far parte dell’organizzazione, altri iniziano percorsi di formazione o trovano nel festival un’occasione per collaborare e sentirsi parte di una rete comune. L’impegno delle nuove generazioni, insieme al supporto di enti e aziende, sta rendendo Verona sempre più la capitale del cinema giovane".

Il Believe Film Festival conferma così la propria identità di festa della creatività giovanile, capace di dare voce ai nuovi autori e di affermarsi come appuntamento culturale nazionale. L’iniziativa è ideata e promossa da Believe APS, con il patrocinio e il sostegno della Regione del Veneto, del Comune di Verona, della Camera di Commercio di Verona, di ACEC, Veneto Film Commission, Fondazione Ente dello Spettacolo e NuovoIMAIE. Partner e sponsor comprendono AGSM-AIM, Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano, ItalPollina, ATV, SAF, NewGen Entertainment, Focus Movie Academy, ADCOM, Adigeo. Media partner ufficiale è Carnet Verona.

Il Festival è membro AFIC e fa parte del progetto Verona Green Movie Land.