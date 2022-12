L'amore non va in vacanza avrà un sequel? La risposta della regista svela la verità

News Cinema

È diventata virale l'indiscrezione riportata dal The Sun secondo cui L'amore non va in vacanza avrebbe ottenuto un sequel, ma qual è la verità? A fare chiarezza è la regista, con il supporto di Kate Winslet

È bastato poco per alimentare la speranza. L’amore non va in vacanza è un grande classico romantico delle festività natalizie e di anno in anno ha rafforzato la sua fanbase, diventando sinonimo del Natale. Cameron Diaz e Kate Winslet hanno regalato forti emozioni interpretando due donne alla ricerca di un cambiamento radicale nella propria vita. Così, per Natale, scelgono di scambiare abitazione: una finisce in un carinissimo cottage rustico della campagna inglese, l’altra in una mega villa hollywoodiana. Intitolato The Holiday in lingua originale, L’amore non va in vacanza è stato distribuito nel 2006 con la regia di Nancy Meyers. Ma, dopo un’indiscrezione del The Sun, il web ha chiesto a gran voce chiarimenti: il sequel si farà oppure è soltanto una fake news? A dare una risposta concisa è stata la regista, ma anche Kate Winslet si è unita al coro.



L'amore non va in vacanza: Trailer del film con Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet e Jack Black

L’amore non va in vacanza avrà un sequel? La risposta della regista

Anche se questo sembra essere il momento storico perfetto per realizzare sequel e revival di prodotti tanto amati dal pubblico, pare che L’amore non va in vacanza non avrà un seguito. La regista Nancy Meyers ha voluto affrontare di petto la questione, dando la cattiva notizia ai fan. Tramite Instagram, la regista ha puntualizzato che no, non è vero che ci sarà un sequel e quindi la notizia riportata dal The Sun è un fake. In più, secondo la fonte il film avrebbe già coinvolto persino tutti e quattro i protagonisti originali: Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law e Jack Black. Anche Kate Winslet, impegnatissima in questo periodo anche con la promozione di Avatar: La via dell’acqua, ha smentito la notizia ai microfoni di People:

Ho letto qualcosa a riguardo, ma è la prima volta che ne sento parlare. Prometto che nessun agente o rappresentante ha avanzato questa proposta. Mano sul cuore, non è mai venuto fuori l’argomento.

La fonte del The Sun aveva dichiarato che non solo il sequel era già previsto, ma che avrebbero avviato le riprese il prossimo anno con tutti e quattro i protagonisti originali. Ora che la notizia è stata smentita, non resta che chiedersi: e se notando tutto l’affetto dei fan la regista decidesse che è arrivato il momento di realizzare un sequel, per davvero questa volta? Si spera in un miracolo di Natale!