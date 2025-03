L'amore, in teoria, ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Luca Lucini

News Cinema

Dal 24 aprile al cinema il nuovo film del regista di La donna della mia vita, Come diventare grandi nonostante i genitori e Io e mio fratello. Ecco il trailer e la trama di L'amore, in teoria.

Torna al cinema Luca Lucini, il regista di commedie molto amate dal pubblico italiano come Oggi sposi, La donna della mia vita, Come diventare grandi nonostante i genitori, Io e mio fratello e molte altre ancora. Il nuovo film di Lucini, L'amore, in teoria, conta sulla presenza in colonna sonora di un brano inedito di Tananai, che si intitola "Alibi", e vede protagonisti Nicolas Maupas, Martina Gatti, Caterina De Angelis, Francesco Colella e Francesco Salvi.

Questa la trama ufficiale del film:

Leone (Nicolas Maupas) è il fidanzato perfetto: gentile, educato, rispettoso. È stato il primo della classe a scuola e lo è anche ora che studia Filosofia all’università.

I genitori di Carola (Caterina De Angelis) lo adorano, convinti che lei abbia finalmente lasciato Manuel, il ragazzo poco raccomandabile con cui usciva. In realtà, Leone per Carola è solo una copertura mentre lei continua a frequentare Manuel. Ed è proprio a causa di questa situazione che Leone si ritrova costretto ai servizi sociali, dopo essere stato accusato ingiustamente di un crimine commesso invece da Manuel. Eppure, questa svolta inaspettata nasconde una scoperta meravigliosa: quella del primo amore, con Flor (Martina Gatti), un’attivista ambientale, forte e libera. Quando Leone sembra aver finalmente dimenticato Carola però, lei piomba di nuovo nella sua vita.

Diviso tra l’amore vero e quello da sempre immaginato, Leone troverà la sua strada grazie anche ai consigli di Meda (Francesco Salvi), un senzatetto che gli insegnerà la filosofia dell’amore, dei sentimenti e della vita al di là dei libri.

L'amore, in teoria, prodotto da Indiana, sarà nei cinema italiani dal 24 aprile con Vision Distribution.

L'amore, in teoria: il trailer del nuovo film di Luca Lucini