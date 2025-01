L'American Psycho di Luca Guadagnino? Bret Easton Ellis pensa che sia una bufala

News Cinema

A spegnere le voci di un reboot di American Psycho, diretto da Luca Guadagnino e interpretato da Austin Butler, ci pensa lo scrittore del romanzo, Bret Easton Ellis, che parla di Fake News.

Confessiamo che è sempre più difficile fare il nostro lavoro, in un mondo in cui le notizie si propagano incontrollate e dove è spesso complicato verificare le fonti. Così, quando testate per noi attendibili le riportano come vere, possiamo facilmente cadere in errore. Ad esempio, come tutti, abbiamo riportato la notizia secondo la quale il nostro regista più richiesto, Luca Guadagnino, avrebbe diretto un reboot di American Psycho, dal romanzo di Bret Easton Ellis, già portato al cinema da Mary Harron. E a interpretare Patrick Bateman si diceva che sarebbe stato Austin Butler. Bene, oggi Easton Ellis interviene esprimendo i suoi dubbi su tutta la vicenda; per lui si tratterebbe, semplicemente, di una fake news.

Cosa ha detto Bret Easton Ellis del reboot di American Psycho

Questo è quanto Bret Easton Ellis ha detto nel suo podcast:

Ho la sensazione che sia una fake news. Ho sentito dire da qualche parte, da qualcuno, che non ci sono contratti. Austin Butler non ha firmato niente per interpretare Patrick Bateman. Luca non ha nessun contratto. Scott Burns, che dovrebbe scrivere la sceneggiatura, nemmeno. Secondo molte mie fonti si tratta di una fake news che è stata fatta circolare per vedere come il pubblico avrebbe reagito.

Insomma, quello che lo scrittore sostiene è che le voci siano state fatte circolare apposta per vedere se ci potesse essere interesse verso il progetto di un reboot. Ad ogni modo, lui non sarebbe coinvolto: "Se esiste realmente, io non sono coinvolto, non ci ho niente a che fare, potrei ricevere dei soldi se lo fanno, ma non ho nessun coinvolgimento creativo a nessun livello e questo è tutto quello che so".

Alla fine nemmeno lui sembra del tutto sicuro di quello che dice, anche se i suoi dubbi ci sembrano più che legittimi. Aspettiamo di vedere come evolverà la situazione.