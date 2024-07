L'alba dei morti dementi, una battuta fu cambiata per il pubblico americano

News Cinema

Orgogliosamente british, L'alba dei morti dementi di Edgar Wright non si pose il problema di essere in sintonia col resto del mondo o con la cultura americana. Però Simon Pegg decise di cambiare un'espressione in un dialogo. L'inglese può essere diverso dall'americano, già.

Nel 2004 L'alba dei morti dementi di Edgar Wright, concepito dal regista con il suo coprotagonista Simon Pegg, che divideva lo schermo con Nick Frost, fu un piccolo fenomeno: lanciò di fatto la carriera internazionale di tutti, per la sua particolare commistione di horror e commedia all'inglese. Molto all'inglese, tanto che a Hollywood Reporter oggi Pegg confessa che non si fecero alcun problema di rendere il film il più britannico possibile, senza fare concessioni allo humor o a riferimenti culturali più internazionali o americani. Ma ebbero un problema con una scena nello specifico. Leggi anche L'Alba dei Morti Dementi, Simon Pegg boccia il remake: "Mi infurierei se lo facessero!"

L'alba dei morti dementi, "pissed" non significa la stessa cosa in Inghilterra e USA

In una delle scene più celebri dell'Alba dei morti dementi (Shaun of the Dead), Shaun e il suo amico Ed trovano una ragazza che si comporta in modo strambo nel loro giardino: non hanno realizzato la portata del contagio zombesco, perciò cercano di interagire con lei normalmente. Sulle prime, a loro sembra solo che la ragazza sia pesantemente ubriaca. E a questo punto Shaun alias Simon Pegg ha una battuta che fece tirare il freno a mano a lui e al regista Edgar Wright. C'era in sceneggiatura un'espressione gergale usata anche negli USA, ma con un significato diverso. Simon spiega che il loro approccio con tutto il film consisteva nel fregarsene della questione, ma cosa fare se una battuta finiva per essere compromessa?

La nostra intenzione era proprio quella: fare un film che fosse molto, molto britannico. Non facemmo alcuna concessione a quella tendenza "transatlantica". [...] Volevamo fare un film che avesse una connotazione culturale specifica. Facemmo una sola concessione... non pensavamo nemmeno che il film sarebbe uscito in America. Non sapevamo nemmeno se sarebbe uscito in Inghilterra, a dirla tutta! [...] Inizialmente nel copione diceva "Oh my God, she's pissed!" [in UK sta per "ubriaco fradicio", ndr]. In America, "pissed" significa "scocciato" [anche di più, "incazzato", ndr]. Mi ricordo di aver detto: "Aspetta, se la gente vede il film in America, non capiranno la battuta!" E per Edgar e me la battuta è centrale. "Cerchiamo di essere più letterali, a scanso di equivoci". Dovevamo evitare che lei si girasse e loro dicessero: "Oh, questa è arrabbiata davvero." Non fa ridere. Quindi ottimisticamente lo cambiammo con "drunk" [altro modo di dire "ubriaco", più comune, ndr]. Ma fu l'unica concessione che facemmo.