Kung Fu Panda 5, c'è una data indicativa per il quinto capitolo?

La DreamWorks Animation potrebbe arrivare fino al sesto film della saga di Kung Fu Panda, a maggior ragione dopo l'ottimo esito del quarto atto. Ma c'è una finestra d'uscita indicativa per Kung Fu Panda 5?

Dopo il grande successo di Kung Fu Panda 4, lo sappiamo da qualche giorno e non ci ha comunque stupito, la DreamWorks Animation non ha intenzione di fermarsi: potrebbe arrivare a sei film della saga, ma per ora all'orizzonte c'è un Kungu Fu Panda 5. Discutendone col regista Mike Mitchell, il sito ComicBook.Com è riuscito a ottenere come minimo una stima delle tempistiche per rivedere in sala il buon Po, doppiato da Jack Black in originale e da Fabio Volo qui da noi. Leggi anche Kung Fu Panda 4, Fabio Volo: "Po non è cattivo nemmeno coi cattivi!"

Kung Fu Panda 5 possibile già nel 2027? Il regista usa un giro di parole

Il regista Mike Mitchell, veterano della DreamWorks Animation, ha preso però in mano per la prima volta Po, il nostro grande amato Guerriero Dragone, solo in Kung Fu Panda 4, uscito a Pasqua con un grande successo di pubblico. La casa ha sempre tenuto vivo il marchio anche in tv, nonostante l'assenza del personaggio e del suo mondo dal grande schermo per ben otto anni (Kung Fu Panda 3 era del 2016). Complice un'attenzione maggiore ai costi che caratterizza il nuovo corso della DWA, Kung Fu Panda 4 si è rivelato un successo da 540 milioni di dollari al boxoffice mondiale, su un budget di 85, per cui il prosieguo della serie è scontato: non va nemmeno dimenticato che il nuovo personaggio della volpe Zhen (voce in inglese di Awkwafina, voce italiana di Alessia Amendola) ha potenzialità per reggere ancora il ruolo di spalla di lusso... ed è pur sempre la prossima Guerriera Dragona... dovrà pur imparare i rudimenti del mestiere da Po! Mike Mitchell suggerisce che un Kung Fu Panda 5 non si vedrebbe prima del 2027.

La tecnologia progredisce, ma comunque ci vogliono sempre tre anni per fare queste cose. Non so perché. Forse perché in realtà è più difficile fare un sequel, adesso dev'essere cinque volte meglio del primo! [...] C'è tanto da raccontare e per me non è mai stato qualcosa di intimo, si parla sempre di azione di ampio respiro. La vedrei difficile un'ambientazione in una stanza. Per l'ultimo film avevamo tante di quelle idee che abbiamo dovuto tagliarle. È difficile da fare, specialmente quando t'innamori di tutte le cose che ci sono. È per quello che ci vuole tanto tempo, tutti noi litighiamo appassionatamente su quali sono gli aspetti più forti di Kung Fu Panda. Ma ne vale la pena. Credo che varrà l'attesa.