Kung Fu Panda 4 e Un mondo a parte dominano il boxoffice italiano del weekend lungo pasquale

Kung Fu Panda 4 si è confermato vincitore al botteghino pasquale, com'era prevedibile, ma la commedia Un mondo a parte con Antonio Albanese e Virginia Raffaele ha strappato la medaglia d'argento a Godzilla e Kong - Il nuovo impero.

Kung Fu Panda 4 ha senza sorprese avuto ancora la meglio al boxoffice italiano del weekend lungo pasquale: comprendiamo in questi calcoli anche il giorno di Pasquetta. Il film DreamWorks Animation ha raccolto altri 3.541.600 euro, toccando il totale nostrano di 8.335.800 (fonte Cinetel), al momento terzo miglior risultato dell'anno solare dopo Dune - Parte Due e Povere Creature! Nel mondo il cartoon ha raggiunto quota 346.084.300 dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un budget relativamente accorto sugli 85 milioni (fonte Variety). Insomma, la DWA si rialza dopo un 2023 in difficoltà, ma soprattutto dà ulteriore vigore a uno dei suoi personaggi di punta. Bene così.



Nell'uovo di Pasqua hanno trovato una bella sorpresa Antonio Albanese, Virginia Raffaele e il regista Riccardo Milani, che hanno raccontato le difficoltà di una piccola scuola elementare nel Parco Nazionale d'Abruzzo, in Un mondo a parte: grazie un solido risultato di Pasquetta, hanno soffiato a Godzilla e King Kong il secondo posto, per un totale di 2.713.700 euro (2.765.744 sui cinque giorni). Una vittoria concreta e simbolica.



Come si diceva, il magniloquente ed esagerato Godzilla vs. Kong - Il nuovo impero di Adam Wingard, con gli stessi giorni a disposizione, si è dovuto "accontentare" in Italia di una terza posizione da 2.344.500 euro, perdendo il confronto con i film di Milani a causa di una Pasquetta deludente per i Titani. Il discorso non vale comunque per gli Stati Uniti, dove il kolossal ha stracciato le previsioni di un esordio da 65 milioni di dollari, portandone a casa invece 80 (con l'aiuto dell'IMAX) e collocandosi sotto l'esordio record del Monsterverse col Godzilla del 2014 (93 milioni). Deadline ci comunica che il suo budget si è aggirato sui 135, ergo il totale mondiale finora di 195.106.560 dollari è ancora lontano dal pari, ma con queste premesse non ci dovrebbero essere problemi...

Si è fatto notare al quarto posto l'esordio del Priscilla di Sofia Coppola, che racconta Elvis Presley (Jacob Elordi), attraverso gli occhi di sua moglie Priscilla interpretata da Cailee Spaeny: il totale italiano pasquale è di 440.000 (497.516 contando i cinque giorni). Il budget sui 20 milioni di dollari (fonte Indiewire) si scontra al momento con un boxoffice mondiale di 32.145.700.

Cade fisiologicamente dalla seconda alla quinta posizione Dune - Parte Due di Denis Villeneuve, ma non c'è problema: ha raccolto 421.200 euro a questo giro, però vanta un risultato italiano complessivo di 9.698.700 euro, al momento il miglior incasso dell'anno solare qui da noi. Nel resto del mondo il suo budget di 190 milioni di dollari (fonte Variety) è stato ampiamente giustificato da un responso del boxoffice sui 627.342.700, di quasi 200 milioni più alto di quello della prima parte.