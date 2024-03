Kung Fu Panda 4 domina il boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Kung Fu Panda 4 ha aperto le danze pasquali dando una scossa al botteghino italiano nel fine settimana, conquistando facilmente il primo posto. Lo seguono molto distanziati Dune - Parte Due e May December.

Kung Fu Panda 4 si abbatte sul boxoffice italiano del weekend come il Guerriero Dragone che è, contribuendo a innalzare gli incassi globali del 25% rispetto alla settimana precedente: ne avevamo già avuto sentore quando le anteprime avevano registrato oltre 380.000 euro, ne abbiamo la conferma all'esordio ufficiale con 3.474.300 raccolti in quattro giorni (fonte Cinetel). Il totale italiano del nuovo film di animazione DreamWorks è perciò già a quota 3.858.800 ed è destinato ad aumentare con la Pasqua. Nel frattempo negli USA è sceso al terzo posto, ma questo non impedisce a Po, alla sua quarta avventura, di totalizzare finora nel mondo ben 268.180.000 dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un budget sugli 85 (fonte Variety). Siamo già in zona guadagno. Po, che nel film affronta l'idea della pensione, dovrebbe proprio rimandarla!

Slitta alfine al secondo posto Dune - Parte Due di Denis Villeneuve, dopo un dominio incontrastato nelle ultime settimane: il risultato italiano al momento è sui 9.102.000 euro (già il migliore dell'anno solare), dopo i 529.000 nel fine settimana. Nel mondo intero si parla ormai di 574.358.550 dollari, quindi un esito di 140 milioni più alto di quello della prima parte: con un budget di 190, è un grande successo per la Warner Bros. Discovery. A questo punto ci si domanda quanto ancora Villeneuve vorrà nicchiare prima di lanciarsi in Dune: Messiah.

Debutta in terza posizione May December di Todd Haynes, dove un'attrice (Natalie Portman) entra nella vita di una donna (Julianne Moore) che ventitré anni prima aveva fatto scandalo perché iniziò una relazione con quello che era solo un ragazzino. L'attrice vuole studiarla per interpretarla sullo schermo, ma l'intromissione nella vita privata modificherà degli equilibri. La partenza è da 317.000 euro in quattro giorni: nominato agli Oscar per la migliore sceneggiatura originale, il film costato appena 20 milioni di dollari in alcuni territori è uscito direttamente in streaming.