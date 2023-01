Kung Fu Panda 4, data d'uscita ufficiale e tutto ciò che sappiamo sul prossimo film con protagonista il panda Po

News Cinema

Kung Fu Panda 4 si farà! Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere sul quarto film della saga con protagonista Po.

Dopo la notizia, nell'agosto del 2022, diffusa dalla DreamWorks che un Kung Fu Panda 4 era una possibilità concreta, arriva, ora, la conferma ufficiale: Po e i Cinque Cicloni torneranno per un quarto film, il primo distribuito dalla Universal dopo la sua acquisizione da parte della DreamWorks nel 2016.

Kung Fu Panda 4, data d'uscita e tutto ciò che sappiamo sul film

Il franchise di Kung Fu Panda si è espanso dopo Kung Fu Panda 3 grazie all'uscita di diversi spinoff televisivi, che mostravano le avventure di Po e dei Cinque Cicloni, spesso focalizzandosi proprio sui comprimari della storia. Tra le varie serie televisive ricordiamo Kung Fu Panda: The Dragon Knight, uscita su Netflix a luglio 2022. Questi spinoff erano utili perché permettevano di approfondire il world building e le relazioni tra i personaggi, mentre i film avevano dedicato maggior attenzione all'arco narrativo di Po, dal suo addestramento per diventare il Guerriero Dragone, fino alla scoperta delle sue vere origini e al ritrovamento della sua famiglia.

Un primo annuncio su un possibile quarto film era stato rilasciato dalla DreamWorks nell'agosto del 2022, ma ora l'uscita di Kung Fu Panda 4 è ufficiale e ha anche una data d'uscita: 8 marzo 2024, ben otto anni dopo l'ultimo film. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulla trama o sul cast, ma è probabile che i doppiatori originali - Jack Black per Po e Dustin Hoffman come Maestro Shifu - torneranno anche per questo quarto film.

La DreamWorks ha pianificato almeno 6 film per il franchise su Po, stando a quanto riferito da Jeffrey Katzenberg, a capo della DreamWorks Animation, in un'intervista con Empire:

"Kung Fu Panda ha 6 capitoli in tutto e noi li abbiano già tracciati nel corso degli anni"

I fan, quindi, possono stare tranquilli: la storia di Po non terminerà con Kung Fu Panda 4 e, nonostante non ci siano conferme, né possibili date d'uscita per gli altri film, potranno essere sicuri che Po e i Cinque Cicloni torneranno presto al cinema con nuove avventure tutte da vivere.