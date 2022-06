Kung Fu Panda: The Dragon Knight, data e trailer della serie animata di Netflix

News Serie TV

Jack Black riprende il ruolo del panda Po. Nel cast vocale anche James Hong e Rita Ora.

A tre anni da Kung Fu Panda 3, Jack Black è di nuovo Po! Netflix ha annunciato con un lungo trailer che Kung Fu Panda: The Dragon Knight, una nuova serie animata basata sul celebre media franchise creato da Ethan Reiff e Cyrus Voris e incentrato su un panda pigro e maldestro con una grande passione per il kung fu e gli eroi di quest'arte del combattimento, sarà disponibile in streaming dal 14 luglio.





La trama e il cast di Kung Fu Panda: The Dragon Knight

Quando una coppia di misteriose donnole mette gli occhi su una collezione di quattro potenti armi, Po deve lasciare la sua casa per imbarcarsi in una ricerca di redenzione e giustizia in giro per il mondo al fianco di un cavaliere inglese senza fronzoli di nome Lama Errante (Wandering Blade). Insieme, i due guerrieri - una coppia a dir poco improbabile - intraprendono un'avventura epica per trovare le armi magiche, salvare il mondo dalla distruzione e, forse, imparare persino una o due cose l'uno dell'altro lungo la strada.

Il cast vocale di Kung Fu Panda: The Dragon Knight include l'altro veterano del franchise James Hong (interprete di Mr. Ping), oltre a Rita Ora (Pokémon: Detective Pikachu), Chris Geere (This Is Us), Della Saba (Physical), Rahnuma Panthaky (Modern Family), Ed Weeks (The Mindy Project) e Amy Hill (Magnum P.I.).