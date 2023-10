Kristen Stewart vede la gente morta: l'attrice racconta il suo incontro col paranormale

News Cinema

Ospite di un podcast per parlare della docuserie paranormale Living for the Dead, da lei prodotta, Kristen Stewart ha raccontato le sue inquietanti esperienze.

Halloween è alle porte e così si torna a raccontare storie di fantasmi, come tradizione del periodo. Di tanto in tanto, quando un attore o un'attrice interpretano un film o una serie paranormale, si chiede loro se abbiano mai avuto esperienze in tal senso. Diciamo che è un argomento che affascina e spaventa al tempo stesso, ma in genere le risposte riguardano sensazioni, premonizioni, niente di concreto. Evidentemente non è così per Kristen Stewart, che nel podcast Exactly Right's Ghosted! di Roy Hernandez, parlando con CJ Romero, creatore con lei della docuserie paranormale per Hulu Living for the Dead (su cinque acchiappafantasmi gay alla ricerca di luoghi infestati), ha raccontato il suo incontro ravvicinato con uno spettro.

Kristen Stewart e il fantasma

Kristen Stewart dialogando con CJ Romero durante il podcast di Hernandez, ha raccontato che si trovava in Canada, per la precisione a Regina, durante le riprese di un "film sugli spiriti" (probabilmente The Messengers, del 2007), quando lei aveva all'incirca 15 anni e risiedeva con la madre in un hotel "molto vecchio". Come l'ha raccontato, iniziò tutto con una bottiglia d'acqua caduta improvvisamente dal comodino, che lei pensava fosse stata rovesciata dal suo gatto, Max. Ma ben presto si era accorta che l'animale dormiva tranquillamente ai suoi piedi e dunque era innocente. E qua comincia il bello: "All'improvviso mi sono sentita come se le gambe mi venissero tirate giù, perché stavo con le ginocchia alzate". Molti hanno cercato di convincerla che sognava, ma Stewart era sicura di essere sveglia: "Forse sognavi, mi hanno detto. Ma non ero nemmeno sdraiata. E all'improvviso qualcosa mi ha allungato le gambe": E non finisce qua:"Questo mi ha fatto aprire gli occhi, e facendolo ho visto una signora vestita in stile coloniale, una signora in abiti antichi, con lineamenti oscurati e dei bigodini nei capelli, che stava sospesa sul mio letto, all'altezza della tappezzeria. Non sono riuscita a emettere un suono per moltissimo tempo. Non potreste mai convincermi che non ho visto uno spettro".

Un'esperienza a dir poco raggelante, ma Kristen Stewart ha evidentemente un canale privilegiato con l'altro mondo, visto che ha raccontato anche delle luci lampeggianti nella sua casa, mentre contemporaneamente accadeva uno strano episodio avvenuto a CJ Romero poco dopo la morte del loro comune amico Ryan: "Raccontavo questa storia di Ryan perché l'avevamo perso da poco e poi CJ è rientrato dopo aver accompagnato il suo amico al cancello. Scende le scale e all'improvviso si blocca e... non vorrei rendere buffa una situazione delicata e profonda, ma all'improvviso è sembrato come posseduto e ho pensato che stesse avendo un qualche tipo di attacco". Quando l'attrice ha chiamato l'amico per farlo rinvenire, "Non sentiva niente di quel che dicevo, si è girato verso questo muro ed è andato a sbatterci come per entrarci dentro. A quel punto si è fermato, si è ripreso e ha iniziato a piangere senza controllo".