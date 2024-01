Kripton: il trailer ufficiale del documentario di Francesco Munzi

News Cinema

Arriva finalmente nei cinema il 18 gennaio il bellissimo documentario del regista di Anime Nere che racconta di alcuni ragazzi ricoverati in due comunità psichiatriche romane.

Autore di quell'Anime nere che ha vinto la bellezza di nove David di Donatello nel 2015, Francesco Munzi ha proseguito dopo quello straordinario successo un percorso di carriera che soprende per coerenza e per voglia di dedicarsi solo a quel che davvero gli stava a cuore.

Dopo Anime nere, che faceva seguito a film come Samir e Il resto della notte, Munzi si è dedicato alla serie tv Il miracolo, scritta e co-diretta da Niccolò Ammaniti, un prodotto particolare e insolito per la serialità di casa nostra, e per il cinema ha diretto solo dei documentari: Assalto al cielo, doc d'archivio sulle proteste giovanili in Italia negli anni compresi tra il 1967 e il 1977, e Futura, firmato a sei mani con Alice Rohrwacher e Pietro Marcello, raccolta di testimonianze di adolescenti tra i 15 e i 20 anni che parlano dei loro sogni e delle loro paure per il futuro.

Dal 18 gennaio Munzi tornerà nelle sale italiane con Kripton, ancora una volta un documentario, questa volta dedicato al problema della salute mentale.

Il film - che è stato presentato qualche mese fa alla Festa del Cinema di Roma, ed è bellissimo, come potete constatare leggendo la nostra recensione - indaga la vita sospesa di sei ragazzi, tra i venti e i trent’anni, volontariamente ricoverati in due comunità psichiatriche, che combattono con disturbi della personalità e stati di alterazione. Attraverso il racconto della quotidianità dei protagonisti, delle relazioni che intrecciano tra di loro e con il mondo “adulto” composto da psichiatri, professionisti e dalle stesse famiglie, Kripton porta a esplorare in profondità la soggettività umana.

Di Kripton, che è prodotto da Cinemaundici con Rai Cinema e distribuito da ZaLab, potete vedere qui di seguito il trailer ufficiale: