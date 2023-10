Il regista di Anime nere e di Futura ha trascorso 100 giorni in due comunità terapeutiche alla periferia di Roma che si occupano di giovani con disturbi psichiatrici. Il risultato è un documentario bello e commovente. La recensione di Kripton di Federico Gironi.

Da quando ho saputo che sarei andato a vedere il nuovo documentario di Francesco Munzi, che si intitola Kripton e racconta cento giorni trascorsi dal regista a contatto con i giovani pazienti psichiatrici di due comunità terapeutiche romane, ho iniziato a cantare mentalmente, a più riprese durante la giornata, per più giornate “I matti” di Francesco De Gregori. Sono banale, lo so, e inattuale, giacché so che la parola usata nel titolo e nel testo non si usa più perché scorretta: ma io continuo a pensare che quella canzone sia bellissima e molto profonda, e commovente.

Sono stato felice di riscontrare che anche Kripton è molto bello, e profondo, e commovente. Capace di raccontare dei personaggi e delle problematiche con una grazia e un misura, con un’attenzione e una compassione umana che non sono affatto comuni.

I matti non hanno più niente,intorno a loro più nessuna città,

anche se strillano chi li sente, anche se strillano che fa.

Era cominciato da pochi minuti, Kripton, quando un amico seduto al mio fianco, sorridendo ma anche serio, ha bisbigliato al mio orecchio: “Anche tu ti ritrovi perfettamente in quello che stanno dicendo?”. Si riferiva, ovviamente, ai primi personaggi che Munzi ha ascoltato e ripreso. Ai loro ragionamenti.

La mia risposta è stata, ovviamente, affermativa.

Non era una battuta, né un vero e proprio paradosso.

Mi pare infatti che l’idea alla base di Kripton (una delle tante) sia proprio questa: mostrare e raccontare come spesso e volentieri tra i cosiddetti “normali” e i “matti”, cogliere delle differenze è o può essere una questione di contesto e prospettiva, prima che di diagnosi.

Certo, non parlo di sostenere di provenire dal pianeta Kripton come Marco Aurelio, uno dei protagonisti di questo film che proprio da lì ha tratto il suo titolo, ma dell’espressione di un disagio e un’insofferenza e un disprezzo per le assurdità e le ipocrisie del mondo, perfino di certe sue regole, che noialtri siamo costretti e abbiamo la forza di mandar giù quotidianamente, e che in persone più fragili o sensibili (per esempio il giovane Dimitri) possono tramutarsi in crisi e patologie.

I matti non hanno il cuore o se ce l'hanno è sprecato,

è una caverna tutta nera.

La patologia psichiatrica, sembra raccontare poi Munzi, indipendentemente dal grado con la quale si manifesta, è allora in qualche modo anche un rifugio. Una caverna nera, un’oscurità “benevola”, come quella dentro cui Giorgiana dice di sentirsi protetta, che è riparo dalla sofferenza con cui si è entrati a contatto e che si è stati capaci di elaborare o esorcizzare in altro modo.

Colpisce, commuove, il dolore che si legge sul fondo degli occhi dei ragazzi e delle ragazze con cui Munzi ha trovato una chiave di dialogo, una base di rispetto, una geometria della presenza, una semantica comune fatta tanto di parole quanto di silenzi.

Un dolore che troppo spesso ha la sua origine all’interno del nucleo familiare, purtroppo (da) sempre più spesso luogo deputato allo scintillare che incendia il problema mentale.

Centrali, in Kripton, sono infatti, e anche, quei momenti in cui i ragazzi e le ragazze si confrontano con le loro famiglie.

Padri, madri, fratelli e sorelle che, in qualche modo, nel corso degli incontri, diventano anche loro dei pazienti: soggetti in una forma di terapia circolare che, passando per psichiatri cui andrebbe fatto un monumento, per il lavoro che svolgono, coinvolge anche lo spettatore.

I matti vanno contenti, fermano il traffico con la mano,

poi attraversano il mattino, con l'aiuto di un fiasco di vino.

Il punto che emerge spesso e volentieri in Kripton è quello di trovare un territorio comune.

Una sorta di minimo comune multiplo della realtà che ci permetta di ritrovarci tutti, con le debite proporzioni, di fronte a questioni che sono comuni, che riguardano problematiche esistenziali, prima ancora che sociali o familiari.

L’adozione di una prospettiva che permetta a chi soffre di una patologia di poter ridimensionare e controllare il suo problema, e chi invece gli è vicino, o li osserva, di riconoscere difficoltà che oggi, purtroppo, appaiono tutto tranne che straordinarie.

Da questo punto di vista, iI numeri che vengono elencati al termine di Kripton, e che ho letto con gli occhi velati di lacrime, numeri relativi alla sempre maggior diffusione di problematiche psichiatriche (specie nelle generazioni più giovani), all’uso di psicofarmaci, e ai bilanci delle strutture pubbliche che offrono sostegno a chi ne ha bisogno, sono piuttosto impressionanti, ma anche esemplari.