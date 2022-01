Kitbag di Ridley Scott e con Joaquin Phoenix cambia titolo in Napoleon

News Cinema

Il film di Ridley Scott dedicato a Napoleone Bonaparte e con protagonista Joaquin Phoenix non si intitola più Kitbag ma Napoleon. La scelta è giusta ma forse poco originale.

Il kolossal targato Apple, le cui riprese sono cominciate all'inizio di questo mese nella contea inglese di Oxfordshire, si prepara a essere uno dei film di punta di un futuro speriamo prossimo, e vede accanto a Phoenix, nel ruolo di Giuseppina, Vanessa Kirby, che è stata la principessa Margaret nelle prime due stagioni di The Crown. Il progetto è grandioso, tanto che Scott prevede di girare ben sei ambiziose e complesse sequenze di battaglia.

Napoleon versus Kitbag: il perché di un titolo e la scarsa originalità dell'altro

Di sicuro Napoleon è un titolo che sottolinea la grandeur di una produzione epica che non avrà probabilmente nulla da invidiare a Il Gladiatore, altro film in costume in cui Joaquin Phoenix interpretava un imperatore, nella fattispecie Commodo. Ma perché era stato scelto Kitbag in principio? Perché faceva riferimento al detto: "There is a general's staff hidden in every soldier's kitbag", che significa più o meno: nella sacca di oggi soldato si nasconde sempre l'equipaggiamento di un generale". In realtà per kitbag si intende il tascapane, e cioè la borsa di tela a tracolla in cui in origine i soldati tenevano il pane. L'espressione comunque ha una forte valenza metaforica.

Napoleon forse è meno originale di Kitbag, e non può non farci pensare, più che all'omonima serie tv francese con Christian Clavier, a uno straordinario film muto del 1927 che gli studenti di storia del cinema studiano il primo anno di corso. Parliamo di Napoléon o Napoleone di Abel Gance, di cui vediamo una foto qui sotto.

Ricordiamo che Napoleon è incentrato sulla rapida ascesa del Bonaparte ed è raccontato dal punto di vista della sua turbolenta relazione con Giuseppina. A spingere Ridley Scott a lanciarsi nell'avventura del film è stato il desiderio di dirigere nuovamente Joaquin Phoenix.