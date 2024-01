Kina e Yuk alla scoperta del mondo, dal 7 marzo al cinema con la voce di Benedetta Rossi

News Cinema

Benedetta Rossi, blogger e cuoca su YouTube, accompagna con la sua voce narrante il film Kina e Yuk alla scoperta del mondo, dal 7 marzo al cinema, diretto dall'autore di Ailo - Un’avventura tra i ghiacci.

Per gli amanti degli animali l'appuntamento al cinema è il 7 marzo con Kina e Yuk alla scoperta del mondo, una fiaba naturalistica firmata dall'autore di Ailo, un'esclusiva Adler Entertainment per l'Italia, frutto di una lavorazione di ben quindici settimane in condizioni climatiche difficilissime. La versione italiana del film si avvale della voce fuori campo di Benedetta Rossi, cuoca e solare personalità su YouTube col suo canale "Fatto in casa da Benedetta": "Amo la natura ed ho la fortuna di vivere da quando sono piccola nella natura, tra mare e montagne. Sono convinta che tutti, grandi e piccini, debbano vedere film emozionanti ed educativi come questo."

Kina e Yuk alla scoperta del mondo, un viaggio con le volpi polari

Kina e Yuk alla scoperta del mondo segue i movimenti di una coppia di volpi polari nell'estremo Nord del pianeta, per la precisione i confini dell’America Settentrionale, nella zona dei ghiacci nel Grande Nord Canadese. Lo scioglimento di un banco di ghiaccio nel Canada, dove vivono, le separa. Il viaggio individuale attraverso la scoperta di nuovi territori le riporterà insieme. Si reincontreranno in tempo per la nascita dei loro piccoli? Il regista Guillaume Maidatchevsky aveva già firmato Ailo - Un'avventura tra i ghiacci e gli inediti in Italia Mon chat et moi e La grande aventure de Rroû: biologo e documentarista, assicura un prodotto scientificamente accurato e rispettoso, in una confezione narrativa che lo rafforzi sul piano divulgativo. Kina e Yuk alla scoperta del mondo è stato girato nella prima metà del 2023, da gennaio a giugno, spesso in condizioni climatiche sfavorevoli, che hanno messo a dura prova il cast tecnico del lungometraggio.

In attesa di mostrarvi il trailer italiano, per darvi un'idea del film ve lo proponiamo in versione originale.