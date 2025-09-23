Killing Faith: il suggestivo trailer del western soprannaturale con Guy Pearce e Bill Pullman

News Cinema

Esce al cinema in America il 3 ottobre un interessante western soprannaturale con un cast di tutto rispetto: Guy Pearce, Bill Pullman e DeWanda Wise sono i protagonisti di Killing Faith. Ecco il trailer.

Vi presentiamo le prime, affascinanti immagini di un horror che speriamo davvero arrivi prima o poi dalle nostre parti, un mix di generi che promette davvero molto. Si tratta di un western soprannaturale, intitolato Killing Faith (che significa uccidere la fede ma Faith è anche un nome di persona), con un cast di grande impatto composto nei ruoli principali da Guy Pearce, Bill Pullman e DeWanda Wise. Il film segna l'esordio alla regia di Ned Crawley, che lo ha anche scritto insieme a David Henri Martin e racconta una storia ambientata nel 1849 in un'Arizona desertica devastata dalla peste, dove una schiava liberata crede che la sua bambina bianca abbia il potere di far morire tutto quello che tocca. Killing Faith uscirà in America il 3 ottobre e questo è il bel trailer originale.

Killing Faith: tra scienza e religione la lotta contro il Male

Come avete visto nel trailer, Guy Pearce è un medico che cerca, con le poche armi a sua disposizione, di curare gli abitanti di quelle zone desolate afflitti dalla peste e la bambina oggetto presunto di una maledizione, mentre Bill Pullman è un predicatore folle. Ad accompagnare Pearce, Pullman e Wise nella storia ci sono Raoul Max Trujillo, Jamie Neumann, Jack Alcott, Joanna Cassidy e la piccola Emily Ford. Altro al momento non conosciamo sulla trama di un film che è stato classificato in America con una R, il classico divieto ai minori non accompagnati, e che, dal trailer, diremmo che lascia ben sperare. Torneremo sicuramente a parlarne in seguito.