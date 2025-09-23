TGCom24
Home | Cinema | News | Killing Faith: il suggestivo trailer del western soprannaturale con Guy Pearce e Bill Pullman
Schede di riferimento
DeWanda Wise
DeWanda Wise
Bill Pullman
Bill Pullman
Guy Pearce
Guy Pearce
News Cinema

Killing Faith: il suggestivo trailer del western soprannaturale con Guy Pearce e Bill Pullman

Daniela Catelli

Esce al cinema in America il 3 ottobre un interessante western soprannaturale con un cast di tutto rispetto: Guy Pearce, Bill Pullman e DeWanda Wise sono i protagonisti di Killing Faith. Ecco il trailer.

Killing Faith: il suggestivo trailer del western soprannaturale con Guy Pearce e Bill Pullman

Vi presentiamo le prime, affascinanti immagini di un horror che speriamo davvero arrivi prima o poi dalle nostre parti, un mix di generi che promette davvero molto. Si tratta di un western soprannaturale, intitolato Killing Faith (che significa uccidere la fede ma Faith è anche un nome di persona), con un cast di grande impatto composto nei ruoli principali da Guy Pearce, Bill Pullman e DeWanda Wise. Il film segna l'esordio alla regia di Ned Crawley, che lo ha anche scritto insieme a David Henri Martin e racconta una storia ambientata nel 1849 in un'Arizona desertica devastata dalla peste, dove una schiava liberata crede che la sua bambina bianca abbia il potere di far morire tutto quello che tocca. Killing Faith uscirà in America il 3 ottobre e questo è il bel trailer originale.

Killing Faith: tra scienza e religione la lotta contro il Male

Come avete visto nel trailer, Guy Pearce è un medico che cerca, con le poche armi a sua disposizione, di curare gli abitanti di quelle zone desolate afflitti dalla peste e la bambina oggetto presunto di una maledizione, mentre Bill Pullman è un predicatore folle. Ad accompagnare Pearce, Pullman e Wise nella storia ci sono Raoul Max Trujillo, Jamie Neumann, Jack Alcott, Joanna Cassidy e la piccola Emily Ford. Altro al momento non conosciamo sulla trama di un film che è stato classificato in America con una R, il classico divieto ai minori non accompagnati, e che, dal trailer, diremmo che lascia ben sperare. Torneremo sicuramente a parlarne in seguito.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
DeWanda Wise
DeWanda Wise
Bill Pullman
Bill Pullman
Guy Pearce
Guy Pearce
Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Emma Watson dopo sette anni di pausa dalla recitazione: “Sono forse più felice e sana che mai”
news Cinema Emma Watson dopo sette anni di pausa dalla recitazione: “Sono forse più felice e sana che mai”
The Mandalorian & Grogu, il primo trailer ha diviso i fan di Star Wars
news Cinema The Mandalorian & Grogu, il primo trailer ha diviso i fan di Star Wars
Swiped: la fondatrice di Bumble non ha mai dato l'ok al film con Lily James: "Non sapevo nulla, volevo bloccare tutto"
news Cinema Swiped: la fondatrice di Bumble non ha mai dato l'ok al film con Lily James: "Non sapevo nulla, volevo bloccare tutto"
Maleficent, il regista del sequel interessato al terzo film: "Adoro Maleficent"
news Cinema Maleficent, il regista del sequel interessato al terzo film: "Adoro Maleficent"
Miss Nelson is Missing, Melissa McCarthy protagonista dell'adattamento Netflix del famoso libro per bambini
news Cinema Miss Nelson is Missing, Melissa McCarthy protagonista dell'adattamento Netflix del famoso libro per bambini
Good Boy: l'atteso horror dal punto di vista di un cane apre Alice nella città
news Cinema Good Boy: l'atteso horror dal punto di vista di un cane apre Alice nella città
Evan Peters sul ritorno di Quicksilver nell'MCU: "Incrociamo le dita"
news Cinema Evan Peters sul ritorno di Quicksilver nell'MCU: "Incrociamo le dita"
Wicked - Parte 2, le nuove immagini confermano una teoria su Dorothy e ne mostrano l'arrivo a Oz
news Cinema Wicked - Parte 2, le nuove immagini confermano una teoria su Dorothy e ne mostrano l'arrivo a Oz
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Patagonia
La giuria
Giustizia Privata
Mollo tutto e apro un Chiringuito
Come ti rovino le vacanze
Sei giorni, sette notti
I trecento di Fort Canby
Angeli con la pistola
The Northman
Il Bodyguard e la Principessa
White Elephant: Codice Criminale
Emma
Film stasera in TV