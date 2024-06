Killers of the Flower Moon, Jodie Foster: "Avrebbe funzionato meglio come serie"

News Cinema

Di recente interprete dell'ultima stagione di True Detective, l'infaticabile Jodie Foster ha parlato del film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, come di una storia che avrebbe funzionato meglio come miniserie. È troppo lungo? No, in un certo senso è troppo breve...

Candidato a dieci premi Oscar ma rimasto all'asciutto, Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese rimane uno dei film più apprezzati della stagione, anche se qualcuno ha avuto qualche perplessità sulla sua notevole durata di quasi tre ore e mezza. Forse anche perché prodotto da Apple, evoca la suggestione di una produzione streaming seriale, e questa suggestione è stata raccolta del tutto da Jodie Foster, di recente coprotagonista di True Detective: Night Country, la quarta stagione della serie antologica, da noi disponibile su Sky e NOW. Ecco quello che ha detto l'attrice in una conversazione con Variety. Leggi anche Panic Room, perché Jodie Foster sostituì Nicole Kidman nel ruolo principale: "Stavo davvero male, grazie a Dio c'eri tu!"

Jodie Foster pensa che Killers of the Flower Moon avrebbe funzionato meglio come miniserie

Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese ha generalmente convinto la critica: la forza cinematografica del film ha colpito nel segno, così come le interpretazioni di Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone, che è stata anche la prima attrice nativa americana a vincere un Golden Globe e ottenere una nomination all'Oscar (come miglior attrice protagonista). La storia è un resoconto delle malefatte compiute nella contea degli Osage negli anni Venti, con l'intenzione di espropriare i nativi delle loro terre, con la maschera di un ipocrita gemellaggio culturale. Jodie Foster, che vide la sua carriera decollare proprio col capolavoro del maestro, Taxi Driver (1976), non entra certo nel merito dei contenuti, però avanza dei gentili dubbi sul formato scelto per raccontare l'importante vicenda. Non perché la storia avrebbe giovato di tagli, ma proprio per il motivo opposto!

Stavo pensando a Killers of the Flower Moon, film straordinario, di tre ore e mezza. E ho pensato: ma perché non l'hanno fatto di otto ore? Si poteva esplorare la vita di tutte quelle altre persone, dare loro un altro punto di vista. La cosa grandiosa di una miniserie è che ti consente quell'idea molto romanzesca di partire per la tangente e poi di legare i vari fili insieme. È questo il bello di una miniserie, puoi espandere la storia.