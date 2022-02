Kill Bill 3, Uma Thurman è scettica: "Per ora non è all'orizzonte"

News Cinema

Uma Thurman è tornata sull'argomento Kill Bill: volume 3. L'attrice dubita che si farà, almeno nel breve, anche se Tarantino ha ancora un film da girare, se vuole davvero fermarsi a 10.

Brutte notizie, o meglio bruttine, per chi sperava nell'imminente realizzazione di Kill Bill 3, seguito dei due film interpretati da Uma Thurman e diretti da Quentin Tarantino. E’ stata la prima a dichiarare che per il momento il progetto non è stato accantonato ma resta comunque in stand by. A parlarne è Variety, riportando una dichiarazione dell'attrice, ospite di The Jess Cagle Show.

Le amare parole di Uma Thurman su Kill Bill Vol.3

Uma Thurman, che abbiamo visto l'ultima volta al cinema nella commedia Nonno questa volta è guerra, è entrata dunque in argomento Kill Bill: volume 3, dicendo:

Non posso realmente dirvi nulla a riguardo. Ovviamente se n'è parlato nel corso degli anni. Credevamo davvero che sarebbe stato realizzato, ma è stato tanto tempo fa. Nell'immediato non è all'orizzonte (…) Detesto deludere le persone. Tutti sperano che si possa fare, ma nell'immediato credo non sia all'orizzonte.

Cosa sapevamo su Kill Bill 3

Girati contemporaneamente, Kill Bill: volume 1 e Kill Bill : volume 2 sono usciti rispettivamente nel 2003 e nel 2004 e hanno avuto un successo clamoroso. Al centro della vicenda c'era la vendetta di Beatrix Kiddo alias la Sposa, che aveva ricevuto un colpo di pistola alla testa nel giorno del suo matrimonio e si risvegliava dal coma dopo 4 anni. Ora, nel mese di luglio del 2019, Tarantino aveva specificato, durante un podcast, di essere ancora in trattative con la Thurman per un terzo film. A dicembre dello stesso anno, il regista non sembrava aver cambiato idea. Nella sua mente, il film sarebbe stato incentrato sulla figlia di Vernita Green (Vivica A. Fox), che aveva visto Beatrix Kiddo uccidere sua madre nella cucina di casa e che, una volta cresciuta, voleva vendicarsi. Nel film ci sarebbero state anche la Sposa e sua figlia, che Quentin avrebbe voluto far interpretate a Maya Hawke, la figlia di Uma Thurman ed Ethan Hawke. La vicenda - aveva dichiarato Tarantino - si sarebbe svolta 20 anni dopo il secondo film.

La Thurman era tornata sull’argomento Kill Bill 3 nell’autunno del 2020. Un po’ prima, Vivica A. Fox aveva espresso il desiderio che a interpretare la figlia del suo personaggio fosse Zendaya. Tornando alla Thurman, ecco le sue parole:

Non credo che lo faremo. Secondo me è stato già fatto e proiettato nella mente di Quentin. Ora è passato al film successivo.

Insomma, fan di Quentin Tarantino, forse dovete gettare la spugna. Senz'altro rammenterete che il geniale filmmaker ha più volte affermato di voler andare in pensione dopo il decimo film. Come vi abbiamo detto mesi fa, ne ha già girati nove, dunque le possibilità sono davvero poche, anche se realizzare Kill Bill: volume 3 significherebbe senz'altro per il nostro chiudere in bellezza.