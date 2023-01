Kevin Feige difende l'importanza di Ant-Man: "È il supereroe più sottovalutato"

News Cinema

Scott Lang agli occhi di Kevin Feige è il personaggio più sottovalutato dell'MCU eppure ha avuto un ruolo chiave in Avengers: Endgame: ecco perché il suo film avvierà la Fase 5.

È ormai appurato che Ant-Man and the Wasp: Quantumania avvierà la Fase 5 dell’universo Marvel. Il terzo capitolo con protagonista Scott Lang interpretato da Paul Rudd è in arrivo nelle sale a febbraio 2023 e introdurrà un nuovo villain da sconfiggere. Il suo nome è Kang il Conquistatore ed è interpretato da Jonathan Majors, attore che ha già regalato un assaggio ai telespettatori di Loki con una variante del suo personaggio, Colui Che Rimane. Ma perché il terzo film di Ant-Man avvia la nuova fase dell’MCU? A spiegarlo è stato il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, che ha spezzato una lancia a favore di Scott Lang.



Ant-Man and The Wasp: Quantumania: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Kevin Feige spiega perché Ant-Man and the Wasp: Quantumania doveva avviare la Fase 5

Ant-Man ha dimostrato il suo valore non soltanto nei suoi film stand alone, ma dando un forte contributo in qualità di Vendicatore nel cast corale degli Avengers. Il terzo capitolo introduce il nuovo villain della Fase 5 che metterà a dura prova Scott Lang e la sua famiglia. Considerando che Kang il Conquistatore accompagnerà molte delle trame introdotte nell’MCU, il suo personaggio non sarà sconfitto tanto facilmente e di certo non da Ant-Man. Ma perché Quantumania avvia la Fase 5? A rispondere è Kevin Feige. Il presidente dei Marvel Studios ha spiegato che il più delle volte si tende a sottovalutare il potere di Scott Lang così come il suo ruolo da supereroe. E questo rende Quantumania un perfetto trampolino di lancio per dimostrare che invece Ant-Man è il personaggio più adatto per affrontare il nuovo villain in arrivo. Di recente i Marvel Studios hanno diffuso una nuova featurette in cui hanno mostrato un dietro le quinte su com’è stato girato Ant-Man and the Wasp: Quantumania. E, in questa circostanza, Kevin Feige ha spiegato perché è stato scelto questo film per dare inizio alla Fase 5, difendendo al tempo stesso il ruolo di Ant-Man nell’MCU:

Ci piace sempre puntare sul fattore inaspettato con Scott Lang. È senza dubbio il personaggio più sottovalutato. Ant-Man è diventato la chiave per salvare l’universo in Avengers: Endgame. Quindi, portando avanti quella tradizione, abbiamo pensato di usare questo film per lanciare la Fase 5.

Del resto Ant-Man and the Wasp: Quantumania avrà delle forti ripercussioni sui film a seguire nell’MCU, anche se al momento non è chiaro in che modo ciò accadrà. Sicuramente l’introduzione di Kang il Conquistatore è un punto di partenza, ma come sarà gestito il personaggio? E dove riapparirà?