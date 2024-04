Kevin Bacon 40 anni dopo Footloose torna nel liceo in cui fu girato: il video

News Cinema

Lo aveva promesso e lo ha fatto. Kevin Bacon si è recato al ballo di fine anno della Payson High School dove 40 anni fa girò Footloose. Il video.

L'aveva detto e l'ha fatto: Kevin Bacon si è recato alla Payson High School per il ballo di fine anno del liceo. Si tratta proprio della scuola dove, 40 anni fa, fu ambientato il suo grander successo, Footloose, che ne mise in risalto anche le doti di ballerino. Lo potete vedere nel video di Katie Couric qua sotto. Sono stati proprio gli studenti della Payson a organizzare una campagna per avere tra di loro l'attore che, tenendo fede alla sua fama di persona semplice e disponibile, non si è fatto attendere. Il liceo in questione sta per essere trasferito.

Kevin Bacon alla Payson High School 40 anni dopo Footloose

Come avete visto nel video, anche se lui dice il contrario, Bacon ha mantenuto la forma e l'agilità di un tempo. Ci credereste mai che ha 65 anni? Del resto lo vediamo spesso, assieme alla compagna di una vita, l'attrice Kyra Sedgwick, cantare per gli animali della loro fattoria e improvvisare balletti. Non è un caso la loro grande popolarità sui social. Nel video, Bacon, oltre ad accennare i passi del celebre ballo di Footloose, dice: "40 anni... è una cosa che fa impressione, sapete? Le cose sembrano un po' cambiate qua. Direi che la cosa più cambiata sono io".