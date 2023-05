Ken Loach e Alice Rohrwacher concludono il concorso del Festival di Cannes 2023

News Cinema

Saranno due habitué del Festival di Cannes a chiudere oggi il concorso della 76esima edizione. Toccherà all'italiana Alice Rohrwacher e al due volte vincitore della Palma d'oro Ken Loach. Il programma completo nel nostro video della giornata.

Si arriva oggi al ventunesimo e ultimo film del concorso di questo 76esimo Festival di Cannes. Saranno due i titoli e non sono certo puro riempitivo, considerando che in primo piano ci sarà un signore che ha portato già a casa due Palme d'oro, più vari altri riconoscimenti, come Ken Loach, con il suo The Old Oak. Insieme a lui un'autrice italiana, lanciata proprio da Cannes che l'ha premiata in due occasioni in passato. Alice Rohrwacher presenterà La chimera, che sarà nelle sale il prossimo autunno.

Vediamo però insieme, come di consueto e per l'ultima volta, il programma di oggi, venerdì 26 maggio.