Keeper: un nuovo video teaser del film horror di Oz Perkins

A quanto pare alla Neon vogliono replicare la strategia promozionale di Longlegs: ecco un nuovo, affascinante video promozionale del nuovo horror di Oz Perkins, Keeper.

Vi ricorderete sicuramente, perché dalle pagine di questo sito l'abbiamo seguita minuziosamente, la bellissima campagna di video promozionali messa in piedi dalla NEON per Longlegs, quella formata da tantissimi, affascinanti e inquietanti video virali che non mostravano né spiegavano troppo ma attizzavano la curiosità dello spettatore (come dovrebbe essere sempre). Ebbene, per il nuovo film horror diretto da Oz Perkins, che si intitola Keeper, alla NEON sembrano interessanti a fare lo stesso tipo di percorso.

Dopo il primo teaser trailer che vi abbiamo mostrato poco tempo fa, ecco arrivare online un nuovo video che si intitola "Why does it always have to end.", una sorta di lungo teaser nel quale scopriamo (forse) qualcosa di più su questo film ma per il quale, anche, si moltiplicano nuovamente le domande.

Nello specifico, questo video ci presenta quelli che ipotizziamo essere i protagonisti della storia Liz e Malcolm (Tatiana Maslany e Rossif Sutherland), coppia che va a trascorrere un anniversario romantico in un cottage isolato, che si esibiscono in una sorta di monologo interiore identico e speculare che ragiona sulla possibilità di conoscere l'altro e la natura dell'amore.

Ricordiamo infatti che, secondo le poche righe di trama ufficiale, Keeper, scritto dal Nick Lepard di Dangerous Animals, racconta la storia di questa coppia e delle strane cose che avvengono nella casa quando Malcolm deve improvvisamente lasciare Liz da sola per tornare brevemente in città.

Non è chiarissimo ancora cosa significhino quelle altre figure femminili che vediamo nel video, anche se è facile ipotizzare che possano essere le vittime di qualche rapitore o serial killer.

In ogni caso, ecco a voi questo nuovo video promozionale di Keeper.

Keeper: il video teaser "Why does it always have to end."