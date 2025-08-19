TGCom24
Home | Cinema | News | Keeper: un nuovo video teaser del film horror di Oz Perkins
Schede di riferimento
Keeper
Anno: 2025
Keeper
Osgood "Oz" Perkins
Osgood "Oz" Perkins
News Cinema

Keeper: un nuovo video teaser del film horror di Oz Perkins

Federico Gironi

A quanto pare alla Neon vogliono replicare la strategia promozionale di Longlegs: ecco un nuovo, affascinante video promozionale del nuovo horror di Oz Perkins, Keeper.

Keeper: un nuovo video teaser del film horror di Oz Perkins

Vi ricorderete sicuramente, perché dalle pagine di questo sito l'abbiamo seguita minuziosamente, la bellissima campagna di video promozionali messa in piedi dalla NEON per Longlegs, quella formata da tantissimi, affascinanti e inquietanti video virali che non mostravano né spiegavano troppo ma attizzavano la curiosità dello spettatore (come dovrebbe essere sempre). Ebbene, per il nuovo film horror diretto da Oz Perkins, che si intitola Keeper, alla NEON sembrano interessanti a fare lo stesso tipo di percorso.
Dopo il primo teaser trailer che vi abbiamo mostrato poco tempo fa, ecco arrivare online un nuovo video che si intitola "Why does it always have to end.", una sorta di lungo teaser nel quale scopriamo (forse) qualcosa di più su questo film ma per il quale, anche, si moltiplicano nuovamente le domande.
Nello specifico, questo video ci presenta quelli che ipotizziamo essere i protagonisti della storia Liz e Malcolm (Tatiana Maslany e Rossif Sutherland), coppia che va a trascorrere un anniversario romantico in un cottage isolato, che si esibiscono in una sorta di monologo interiore identico e speculare che ragiona sulla possibilità di conoscere l'altro e la natura dell'amore.
Ricordiamo infatti che, secondo le poche righe di trama ufficiale, Keeper, scritto dal Nick Lepard di Dangerous Animals, racconta la storia di questa coppia e delle strane cose che avvengono nella casa quando Malcolm deve improvvisamente lasciare Liz da sola per tornare brevemente in città.
Non è chiarissimo ancora cosa significhino quelle altre figure femminili che vediamo nel video, anche se è facile ipotizzare che possano essere le vittime di qualche rapitore o serial killer.
In ogni caso, ecco a voi questo nuovo video promozionale di Keeper.

Keeper: il video teaser "Why does it always have to end."

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Keeper
Anno: 2025
Keeper
Osgood "Oz" Perkins
Osgood "Oz" Perkins
Federico Gironi
  • Critico e giornalista cinematografico
  • Programmatore di festival
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Il Cigno Nero compie 15 anni: Natalie Portman e Mila Kunis tra lividi, ossessioni e diete estreme
news Cinema Il Cigno Nero compie 15 anni: Natalie Portman e Mila Kunis tra lividi, ossessioni e diete estreme
Frankenstein di Guillermo del Toro: i nuovi poster confermano che il film arriverà anche in sala, ecco quando
news Cinema Frankenstein di Guillermo del Toro: i nuovi poster confermano che il film arriverà anche in sala, ecco quando
Tutti fuori dall'acqua! Lo Squalo di Steven Spielberg torna nei cinema italiani
news Cinema Tutti fuori dall'acqua! Lo Squalo di Steven Spielberg torna nei cinema italiani
Emma Stone ricorda il periodo trascorso sul set di The Amazing Spider-Man: "Un'esperienza davvero speciale"
news Cinema Emma Stone ricorda il periodo trascorso sul set di The Amazing Spider-Man: "Un'esperienza davvero speciale"
Avengers: Doomsday, presunte tensioni sul set, Robert Downey Jr. detta legge
news Cinema Avengers: Doomsday, presunte tensioni sul set, Robert Downey Jr. detta legge
Madame Web con Dakota Johnson arriva su NOW
news Cinema Madame Web con Dakota Johnson arriva su NOW
Biancaneve, Gal Gadot sui risultati deludenti del live action: "A volte si vince, a volte si perde"
news Cinema Biancaneve, Gal Gadot sui risultati deludenti del live action: "A volte si vince, a volte si perde"
Quel pazzo venerdì 2, Mark Waters tagliato fuori dal sequel: "Non mi hanno invitato alla festa"
news Cinema Quel pazzo venerdì 2, Mark Waters tagliato fuori dal sequel: "Non mi hanno invitato alla festa"
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Il Settimo Figlio
Restiamo amici
I miserabili
Divorzio all'italiana
John Wick 3
Vulcano Los Angeles 1997
Due padri di troppo
Matrimonio alle Bahamas
L'indiana bianca
Prospettive di un delitto
Admission
Puoi baciare lo sposo
Film stasera in TV