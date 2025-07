Keeper: ecco il primo teaser trailer del nuovo film di Oz Perkins

News Cinema

Torna nelle sale americane dal 14 novembre con un nuovo "trip oscuro" uno dei registi più acclamati dagli appassionati di cinema horror, l'Oz Perkins di Longlegs e The Monkey. Ecco il teaser trailer di Keeper.

Sperando di vederlo presto anche da noi (in America debutterà nelle sale il 14 novembre), Keeper sarà il terzo film diretto Oz Perkins che vedremo nel gior di pochi mesi, dopo il terrificante Longlegs e il divertentissimo The Monkey.

Perkins, oramai un punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di cinema horror di tutto il mondo, torna con un film descritto come un "trip oscuro", scritto da Nick Lepard (lo stesso di Dangerous Animals) e interpretato da Tatiana Maslany e Rossif Sutherland. La trama è stata raccontata come quella di una donna che, durante un anniversario romantico che trascorre in un cottage isolato, deve fare i conti con delle sinistre presenze dopo che suo marito la lascia da sola; e, a quanto pare, le questioni sono legate anche a diversi piani temporali e forse a un serial killer che in quel cottage aveva relegato e ucciso le sue vittime femminili. Che ruolo avrà il marito della protagonista in tutto questo? È presto per fare speculazioni. Godiamoci il primo teaser trailer di Keeper.

Keeper: il primo teaser trailer del film di Oz Perkins