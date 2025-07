Dangerous Animals, la recensione: tanti squali, un serial killer, e una final girl da antologia

Funziona, e funziona bene, il B-movie dell'australiano Sean Byrne, che trova il modo giusto per declinare uno spunto notevolissimo e per divertire i suoi spettatori. La recensione di Dangerous Animals di Federico Gironi.

Certo, è vero: se ti fai venire l’idea di mettere assieme squali e serial killer, in qualche modo metà del tuo lavoro l’hai già fatta, e l’hai fatta bene; pure benissimo. E però è ancora più vero che quello spunto lì, irresistibile per il tuo pubblico di riferimento, lo devi poi sviluppare come si deve, e allora ecco che l’altra metà del lavoro è quella più difficile. Quella nella quale rischi di mandare all’aria tutto ciò di buono che il tuo spunto prometteva.

Per fortuna Sean Byrne è uno bravo, uno che viene da un’importante tradizione di cinema australiano di genere, e lo spunto irresistibile di Dangerous Animals lo ha sviluppato e declinato in un film che fa tutto quello che deve fare e lo fa al meglio delle sue possibilità. Perché Dangerous Animals è un film dritto e secco ma a modo suo (un modo molto casual e di genere) elegante, un b-movie orgoglioso di esserlo ma con anche l’orgoglio della cura della forma e del racconto, che racconta una storia essenziale e a suo modo paradigmatica che, quando pure può sembrare prendersi un pelo troppo sul serio, è pronto a prendersi in giro da solo con grande autoironia.





Squali, abbiamo detto, e di quelli ne abbiamo in abbondanza, con anche - quando un po’ avevamo perso un po’ le speranze - anche l’apparizione di Sua Maestà il Carcharodon carcharias. Di serial killer ne basta uno, ovvero il Tucker interpretato da uno spiritato e divertito Jay Courtnay, irresistibile quando si lancia in balletti avvolto da improbabili kimono, minaccioso il giusto - per fisico massiccio, perversioni scopiche e sguardo febbrile e roteante - quando ce n’è bisogno.

E però c’è bisogno di una vittima, almeno. Non bastano ovviamente i due ragazzi che, sfortunati, all’inizio del film, in quell'incipit notevolissimo che imposta e presenta tempi e toni di tutto quello che poi arriverò, si gettano senza saperlo nelle fauci di Tucker, e poi da lui vengono gettati in quelle degli squali. Ci vuole qualcosa di più. Ci vuole qualcuno determinato a sopravvivere. Ci vuole una final girl.

Byrne la sua final girl se l’è andata a prendere negli Stati Uniti, andando a pescare nel cast di Yellowstone Hassie Harrison, bella e brava, giovane attrice perfetta per il ruolo di Zephyr, surfista affascinante, nomade e solitaria che è pure un osso durissimo: una che la pelle - una pelle abbronzatissima, tonica e perfettamente levigata - a Tucker, se proprio la deve vendere, la venderà carissima.





Tutto il resto - ovvero: i vaghissimi accenni alle motivazioni e ai traumi psicologico di Tucker (di cui, come giustamente sottolinea l’agguerrita Zephyr, a lei e pure a noi interessa pochissimo: evviva l’anti-psicologismo!), il bamboccio tenero e depilato con cui Zephyr passa una notte e che diventerà cruciale per la sua salvezza (e viceversa), lo strampalato e simpatico ubriacone vicino di barca del killer, perfino i deliri di Tucker sul divino che è da cercarsi negli abissi, sul suo essere al vertice della catena alimentare come uno squali e via discorrendo - in realtà è poco più di un accessorio in un film che gira tutto attorno ai poli di questi due riusciti personaggi, e che è quasi tutto ambientato su una barca che non ha alcun bisogno di essere bigger.

Nemmeno Dangerous Animals ha bisogno di essere più di quel che è, così come - per fortuna - Bryant non ha sentito il bisogno di sembrare più autore di quanto non sia. Teso e avvincente, capace di essere concretissimo e di lasciare in bocca il sapore del sangue e della salsedine e del sudore, così come di prendere derive eccessive e inaspettate (che vengono subito lasciate andare), Dangerous Animals regala divertimento, suspense, tante soddisfazioni, e una manciatina di momenti decisamente memorabili.

Squali, serial killer e una final girl da antologia: basta e avanza.