Keanu Reeves, star di Hollywood, scrittore esordiente

Sta per uscire negli Stati Uniti il primo romanzo della star di Matrix, che non poteva che essere un libro di fantascienza, scritto a quattro mani con un autore di culto del genere.

Tutti vogliono bene a Keanu Reeves. Non perché sia indubbiamente uno degli uomini più belli del mondo, splendido quasi sessantenne. Non perché ha recitato in alcuni dei film di culto più di culto degli ultimi quarant'anni, da Point Break a John Wick, passando per Belli e dannati, Piccolo Buddha, Constantine, A Scanner Darkly. Non solo perché il Neo di Matrix.

Ma perché, lo sapete, non c'è in giro nessuno che non abbia avuto modo di avere a che fare con lui e che non ne decanti la generosità, l'umiltà, la semplicità: l'internet è piena di aneddoti, frasi, immagini che raccontano che persona incredibile sia. Poi, magari, verranno fuori retroscena terribili, un giorno; ma fino a quel giorno a noi piace credere che Reeves sia davvero così.

E ci piace, anche, che alle sogli dei sessant'anni, Reeves stia esordiendo come scrittore.

Negli Stati Uniti e nel Regno Unito sta infatti per essere pubblicato il suo primo romanzo, che è di fantascienza (anzi, di speculative fiction) e si intitola "The Book of Elsehwere", e che Reeves ha scritto a quattro mani con un autore che nel settore della speculative fiction - definizione che comprende declinazioni tra il fantastico, l'horror e il fantascientifico - è una vera e propria divinità: l'inglese China Miéville, noto soprattutto per la Trilogia del Bas-Lag, pubblicato in Italia da Fanucci.

"The Book of Elsewhere" nasce dalla volontà di Reeves si espandere le storie raccontate nel fumetto BRZRKR, che ha pubblicato nel 2021 con i testi da lui stesso firmati con Matt Kindt e i disegni di Ron Garney. BRZRKR raccontava la storia di un guerriero immortale che ha le fattezze dello stesso Reeves che combatte guerre personali e non attraverso i millenni, e "The Book of Elsewhere" racconta lo stesso personaggio in un universo alternativo, nel quale va alla ricerca di risposte sulla propria identità e sul segreto dietro la sua immortalità.

Chi ha letto il romanzo ne parla già benissimo. William Gibson, non esattamente uno qualunque, l'ha definito “La collaborazione incredibilmente innovativa tra due grandi menti", mentre su WIRED la giornalista Hannah Zeavin ne ha parlato come di una sorta di "fan fiction freudiana".

In attesa di sapere quando il libro verrà pubblicato in Italia e da chi