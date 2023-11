Karate Kid - Ralph Macchio e Jackie Chan lanciano un casting globale per trovare il nuovo protagonista

News Cinema

Un nuovo capitolo del franchise Karate Kid - iniziato nel 1984 - è ufficialmente in fase di sviluppo. In queste ore, Sony Pictures ha infatti annunciato i nomi dei primi due membri del cast, Ralph Macchio - storico protagonista della saga - e Jackie Chan, apparso nel reboot del 2010, The Karate Kid - La leggenda continua. Per quanto riguarda invece il giovane protagonista, Sony ha lanciato una campagna di casting globale.

Karate Kid - Sony Pictures alla ricerca di un nuovo protagonista

Ralph Macchio e Jackie Chan hanno quindi annunciato l'arrivo di un nuovo film di Karate Kid con un breve video condiviso da Sony Pictures. La clip ha poi sancito l'inizio di un casting globale per la ricerca del giovane protagonista. Attualmente privo di un titolo ufficiale, il progetto riunirà sul grande schermo due personaggi originariamente appartenenti a due universi cinematografici differenti. Ralph Macchio è infatti il protagonista di tre dei quattro film del franchise principale - Per vincere domani - The Karate Kid , Karate Kid II - La storia continua... e Karate Kid III - La sfida finale -, ambientato in Califonia, mentre Jackie Chan appare nel reboot The Karate Kid - La leggenda continua, che si svolge in Cina ed ha per protagonista Jaden Smith.

Stando ad alcuni rumor, il nuovo capitolo del franchise si svolgerà in qualche zona della costa orientale degli Stati Uniti e racconterà la storia di un adolescente cinese che riuscirà a dare una direzione alla propria vita grazie allo studio delle arti marziali. Al momento non è chiaro, però, se qualche storico membro del cast principale - come William Zabka, Hilary Swank, protagonista di Karate Kid 4, o Jaden Smith - si riunirà a Ralph Macchio o Jackie Chan. La notizia di un quinto episodio della saga era, del resto, trapelata più di un anno fa ma la ricerca di un nuovo protagonista lascia intendere che la produzione è pronta a partire nei prossimi mesi. L'ampio universo di Karate Kid è infatti tornato alla ribalta, negli ultimi anni, con la serie Cobra Kai, attualmente disponibile su Netflix, di cui sono protagonisti Ralph Macchio e William Zabka. Il lungometraggio attualmente in sviluppo non sarà però collegato allo show in alcun modo e sarà diretto da Jonathan Entwistle - già showrunner delle serie I Am Not Okay whit This e The End of the F***ing World. La sceneggiatura è invece a cura di Rob Lieber. Con lo sciopero SAG-AFTRA finalmente concluso, Sony Pictures ha inoltre potuto definire anche la data d'uscita del progetto, che debutterà in sala il 13 dicembre 2024. Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti.