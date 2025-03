Kaiju No. 8: Mission Recon, l'anteprima dell'anime al cinema, un film che riassume la prima stagione

News Cinema

La prima stagione dell'anime Kaiju No. 8: Mission Recon viene riassunta in un film che Eagle Pictures, in collaborazione con Sony e la piattaforma Crunchyroll, porta al cinema dal 14 al 16 aprile. Ecco la video anteprima ufficiale.

Kaiju No. 8: Mission Recon, lungometraggio che riassume la prima stagione dell'anime, sarà al cinema in uscita evento il 14-15-16 aprile, distribuito da Eagle Pictures per Sony e Crunchyroll, la piattaforma streaming dedicata interamente all'animazione giapponese. Tratto dal manga Kaiju No. 8 di Naoya Matsumoto, l'anime uscirà in lingua originale sottotitolato, e si mostra in questa video anteprima, comprendente un trailer e alcune sequenze di un episodio inedito, "Hoshina's Day Off", insieme a una sigla finale nuova degli OneRepublic, "Invincible".



Kaiju No. 8: Mission Recon: Anteprima Ufficiale del Film - HD

Kaiju No. 8: Mission Recon, da dove arriva l'anime di Production I.G

Come ben sapranno gli appassionati di cultura pop nipponica, i "kaiju" sono mostri giganteschi che flagellano l'umanità e le città: Godzilla è il più famoso di loro, ma ne sono esistite molte varianti. Alcune di queste perseguitano il mondo dove si muovono i protagonisti del manga Kaiju No. 8 di Naoya Matusmoto: fanno parte della Forza di Difesa anti-Kaiju, un'organizzazione che fronteggia i numerosi attacchi, classificando sia le creature sia gli stessi membri del corpo militare, che potenziano se stessi con ciò che rimane dei mostri sconfitti. Uno dei principali protagonisti è Kafka Hibino, aspirante combattente che, a differenza della sua amica Mina Ashiro, non è riuscito a entrare nella Forza di Difesa e si è accontentato di darsi allo smantellamento delle carcasse dei mostri sconfitti. Quando un parassita entra nel suo corpo, si trasforma in un ibrido tra essere umano e mostro, appunto un Kaiju No. 8, uno dei più potenti, anche se le conoscenze acquisite sui mostri e il fatto stesso di esserlo lo rendono adesso una risorsa importante per la Forza di Difesa. Un altro importante personaggio è un suo nuovo amico, il diciottenne Reno Ichikawa, combattente promettente.

Il manga originale è partito nel luglio 2020, portato da Star Comics in Italia a partire dal 2022: come diversi racconti giapponesi dell'ultimo periodo, ha una progressione narrativa che ricorda quella ludica di un gioco di ruolo, inclusa la classificazione numerica dell'esperienza di eroi e antagonisti. L'anime di Production I.G (il team dietro ai Ghost in the Shell, L'attacco dei giganti e Psycho Pass) ha invece debuttato nel 2024 su TV Tokyo, in streaming su Crunchyroll nel resto del mondo.