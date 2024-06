Justin Timberlake arrestato - e rilasciato - per guida in stato di ebbrezza

News Cinema

Il popolare attore e cantante Justin Timberlake è stato beccato dalla polizia, ubriaco al volante. Vediamo che è successo.

Martedì 18 giugno Justin Timberlake è stato arrestato a Sag Harbor, nella Long Island newyorkese, mentre guidava in stato di ebbrezza (così si dice in italiano). Il noto cantante e attore 43 enne, marito di Jessica Biel dal 2012, è stato subito rilasciato senza cauzione. Il suo avvocato, Ed Burke, ha detto a Us Weekly& che l'attore ha rifiutato di fare il test dell'etilometro. "Il signor Timberlake - ha aggiunto il legale - è stato querelato per altre due accuse, non essersi fermato a un segnale di stop e aver viaggiato nella corsia sbagliata".

Justin Timberlake dovrà recarsi in tribunale per rispondere di queste contestazioni il 26 luglio, giorno in cui dovrebbe fare un concerto in Polonia durante il suo nuovo tour, anche se non è detto che debba presentarsi di persona e potrebbe rappresentarlo un avvocato. In ogni caso, forse ci penserà due volte prima di mettersi al volante ubriaco.