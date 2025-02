Jurassic World - La Rinascita: ecco il trailer italiano ufficiale del film

News Cinema

Un nuovo film - protagonista Scarlett Johansson - rilancia la serie giurassica dalle oramai lontane radici spielberghiane. Ecco trailer, trama, poster e data di uscita ufficiale di Jurassic World - La Rinascita

Lanciata nel 2015, a quattordini anni di distanza dalla conclusione della trilogia originaria, quella nata col Jurassic Park di Spielberg, la trilogia di Jurassic World si era conclusa nel 2022 con Jurassic World - Il dominio. Ma oggi come oggi (ma anche come ieri), rinunciare a un franchise che ha incassato miliardi di dollari in tutto il mondo non è cosa né facile né furba, e questa serie si prepara quindi a un nuovo, sensazionale rilancio grazie a Jurassic World - La Rinascita, che arriverà al cinema il prossimo 2 luglio.

Sceneggiato da David Koepp (già coinvolto nel primo Jurassic Park e nel suo primo sequel) e diretto dal Gareth Edwards di Monsters e The Creator, e quindi due nomi che sono due garanzie, questo nuovo film della saga giurassica vede protagonista Scarlett Johansson, affiancata da Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend e Manuel Garcia-Rulfo.

Questa la sua trama ufficiale:

Cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World - Il Dominio, l'ecologia del pianeta si è dimostrata in gran parte inospitale per i dinosauri. Quelli rimasti, vivono in ambienti equatoriali isolati con climi simili a quelli in cui prosperavano un tempo. Le tre creature più gigantesche di quella biosfera tropicale possiedono la chiave per un farmaco che porterà miracolosi benefici salvavita all'umanità.

L'esperta di operazioni segrete Zora Bennett (Johansson) è incaricata di guidare una squadra specializzata in una missione top-secret per ottenere materiale genetico dai tre dinosauri più imponenti del mondo. Quando l'operazione di Zora si incrocia con una famiglia la cui spedizione in barca è stata travolta da predatori acquatici preistorici, si ritrovano tutti bloccati su un'isola dove si troveranno faccia a faccia con una sinistra e scioccante scoperta che è stata nascosta al mondo per decenni.

Ali è Duncan Kincaid, il più fidato leader della squadra di Zora; il candidato all'Emmy e vincitore dell'Olivier Award Jonathan Bailey (Wicked, Bridgerton) interpreta il paleontologo Dr. Henry Loomis; il candidato all'Emmy Rupert Friend (Homeland, Obi-Wan Kenobi) appare come il rappresentante di Big Pharma Martin Krebs e Manuel Garcia-Rulfo (The Lincoln Lawyer, Assassinio sull'Orient Express) interpreta Reuben Delgado, il padre della famiglia dei civili naufraghi.

Qui di seguito il trailer italiano ufficiale e il poster di Jurassic World - La Rinascita.