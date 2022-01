Jurassic World - Il dominio: uno spot TV porta i dinosauri sulle piste delle Olimpiadi Invernali

News Cinema

Sciare su una pista in solitudine e trovarsi di fronte i dinosauri di Jurassic World. Accade alla campionessa Mikaela Shiffrin nello spot del canale NBC Sports.

Il finale di Jurassic World: Il Regno Distrutto apriva le porte per il terzo capitolo con i dinosauri a piede libero, o megli oa zampa libera, nel nostro mondo civilizzato. È stato dunque logico e naturale metterne un paio di esemplari su una pista da sci, viste le imminenti Olimpiadi Invernali che avranno inizio a Pechino il prossimo 3 febbraio. L'idea dello spot tv arriva dai creativi del marketing del canale americano NBC Sports, che trasmetterà le gare olimpiche, e per ricordarlo agli spettatori hanno ben pensato di fare una cross promotion con il prodotto cinematografico di Universal Pictures, essendo la proprietà la stessa per entrambi (Comcast Corporation). Nello spot si vede la campionessa americana Mikaela Shiffrin che parteciperà ai giochi di Pechino fuggire a gambe levate, o meglio a sci levati, quando sulla pista compaiono un velociraptor e un T-Rex. Qui sotto lo spot TV Jurassic World/Olimpiadi Invernali per NBC Sports.





